Смехов, Сурганова, Высоцкий и другие на премьере спектакля «Веселое имя – Пушкин»

К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина компания Dance Open поставила спектакль-оммаж поэту. Режиссером и автором сценария экспериментального проекта стал Вениамин Смехов, который пригласил к участию в постановке еще пятерых артистов: музыкантов Алексея Кортнева, Светлану Сурганову, Сергея Чекрыжова, актеров Дмитрия Высоцкого и Анну Геллер. В Большом зале Филармонии Шостаковича шесть голосов исполнили романсы и оперные арии на стихи Александра Сергеевича, прочитали воспоминания его именитых современников, а также обращения литературных наследников — Блока, Цветаевой, Зощенко, Булгакова и других.