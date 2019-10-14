К 220-летию со дня рождения Александра Пушкина компания Dance Open поставила спектакль-оммаж поэту. Режиссером и автором сценария экспериментального проекта стал Вениамин Смехов, который пригласил к участию в постановке еще пятерых артистов: музыкантов Алексея Кортнева, Светлану Сурганову, Сергея Чекрыжова, актеров Дмитрия Высоцкого и Анну Геллер. В Большом зале Филармонии Шостаковича шесть голосов исполнили романсы и оперные арии на стихи Александра Сергеевича, прочитали воспоминания его именитых современников, а также обращения литературных наследников — Блока, Цветаевой, Зощенко, Булгакова и других.
Смехов, Сурганова, Высоцкий и другие на премьере спектакля «Веселое имя – Пушкин»
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Алика Смехова
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Алексей Кортнев
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Светлана Сурганова
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Анна Геллер
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Сергей Чекрыжов
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Светлана Сурганова
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Анна Ялова, Дмитрий Ялов
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Дмитрий Высоцкий
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Светлана Сурганова, Алексей Кортнев
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Оксана Сафонова
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Амина Зарипова
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Фотографы: Михаил Вильчук, Ирина Туминене
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