Александр Цыпкин и Максим Матвеев на фестивале «Кино в Эрмитаже»

Экспериментальный благотворительный проект «Кино в Эрмитаже» открылся публичным показом трех короткометражных фильмов по сценариям писателя Александра Цыпкина. Зрители режиссерских работ Елены Поляковой, Ксении Раппопорт, Павла Капиноса и Елены Бродач сделали пожертвования в «Фонд Дети-Бабочки», помогающим детям с редким генетическим заболеванием.

На паблик-токе после премьеры авторы рассказали о преимуществе коротких метров над полными, а также об основной теме объединенной ленты — правах женщин в современном обществе и стереотипах, с которым им приходиться мириться.

Закрепить пройденное отправились на закрытый показ драмы-манифеста «Темная как ночь: Анна Каренина» в отель Kempinski. Среди гостей торжественного приема были актер Максим Матвеев, певица Алика Смехова, издатель Борис Пиотровский и другие.