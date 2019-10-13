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Александр Цыпкин и Максим Матвеев на фестивале «Кино в Эрмитаже»

Экспериментальный благотворительный проект «Кино в Эрмитаже» открылся публичным показом трех короткометражных фильмов по сценариям писателя Александра Цыпкина. Зрители режиссерских работ Елены Поляковой, Ксении Раппопорт, Павла Капиноса и Елены Бродач сделали пожертвования в «Фонд Дети-Бабочки», помогающим детям с редким генетическим заболеванием.

На паблик-токе после премьеры авторы рассказали о преимуществе коротких метров над полными, а также об основной теме объединенной ленты — правах женщин в современном обществе и стереотипах, с которым им приходиться мириться.

Закрепить пройденное отправились на закрытый показ драмы-манифеста «Темная как ночь: Анна Каренина» в отель Kempinski. Среди гостей торжественного приема были актер Максим Матвеев, певица Алика Смехова, издатель Борис Пиотровский и другие.

  • Елена Кашталева

  • Алексей Ким

  • Анна Калинина, Светлана Бадехина

  • Анна Павлова

  • Рената Пиотровски, Аниса Анишику

  • Анжелика Кристева

  • Сергей Габрусевич, Анна Алферьева

  • Кристина Селезнева

  • Катя Басмановская

  • София Сенаторова

  • Ульяна Никонорова

  • Сергей Бирюков, Ольга Матракова

  • Елена Сидорова

  • Дмитрий Лютый, Светлана Лютая

  • Маргарита Монти

Фотограф: Дмитрий Колесов

sobaka,
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