Показ JM Studio в рамках St. Petersburg Fashion Week

Открывал St. Petersburg Fashion Week показ осенне-зимней коллекции JM Studio от основателей бренда Юлии Матвиенко и Валентины Крупник.

В этом сезоне дизайнеры избавились от тусклых цветов и сложных форм. Вместо этого — скандинавский минимализм с острыми графическими принтами, а также мандариновыми, бордовыми и внезапно изумрудными оттенками. Классический клетчатый пиджак и мятный матовый атлас, бежевый тренч и юбка-карандаш из эко-кожи: безоговорочное попадание в виш-лист.

Выбрать идеальное сочетание образа с осенним пейзажем пришли психолог Кира Турчак, благотворитель Шорена Джинали, глава Синдиката моды Никита Кондрушенко и другие.