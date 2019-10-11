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Показ JM Studio в рамках St. Petersburg Fashion Week

Открывал St. Petersburg Fashion Week показ осенне-зимней коллекции JM Studio от основателей бренда Юлии Матвиенко и Валентины Крупник.

В этом сезоне дизайнеры избавились от тусклых цветов и сложных форм. Вместо этого — скандинавский минимализм с острыми графическими принтами, а также мандариновыми, бордовыми и внезапно изумрудными оттенками. Классический клетчатый пиджак и мятный матовый атлас, бежевый тренч и юбка-карандаш из эко-кожи: безоговорочное попадание в виш-лист.

Выбрать идеальное сочетание образа с осенним пейзажем пришли психолог Кира Турчак, благотворитель Шорена Джинали, глава Синдиката моды Никита Кондрушенко и другие.

  • Майя Забошта
  • Инна Изак

  • Екатерина Некипелова

  • Илья Филатов, Мария Афанасьева

  • Елена Марьяш

  • София Турчак

  • Людмила Иванова, Марианна Гердий

  • Лариса Орлова

  • Светлана Лангенс

  • Евгения Лярская

  • Лия Гунько

  • Стелла

  • Анна Николаева

  • Евгений Старостин 

Фотограф: Никита Шубный

sobaka,
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