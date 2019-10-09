День рождения школы Masters

В честь четвертого дня рождения образовательного проекта в области искусства Masters дали иммерсивный спектакль. Актерами нового камерного шоу «Questioning/кто ты?» по задумке режиссера Pop-up театра Семена Александровского оказались сами гости.

Всего лишь два параллельных ряда стульев, смотрящие друг на друга зрители, голос невидимого модератора и вопросы из конвертов в сумме дают час исследовательского и чувственного опыта. Незнакомым прежде людям предложили ответить на базовые и ассоциативные вопросы о сидящем напротив и разгадать его характер, тайны и предпочтения. Ближе к финалу перфоманса надо ответить мысленно: что подумали про вас, увидеть себя глазами другого.

Поучаствовать в экспериментальной постановке и поздравить основателя школы Полину Бондареву пришли искусствовед Дмитрий Озерков, идеолог Мария Грудина, галерист Лиза Савина и другие.