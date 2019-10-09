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Превью ярмарки современного искусства Sam Fair

В рамках первого Кураторского форума, организованного Северо-Западным  филиалом ГЦСИ, знакомиться с петербургским арт-процессом приехали деятели культуры, коллекционеры и искусствоведы из десятка стран. А местные галеристы весь уикенд показывали гостям работы художников, их мастерские, перфомансы и чествовали закрытыми ужинами.

Открыла смотр ярмарка современного искусства Sam Fair в Музее Стрит-арта. На превью впечатляющего альманаха медиахудожница Данини, автор хитовых ковров-окошек Windows, устроила перформанс «Человек-шпиц», приняв образ собаки в клетке. Придти в себя впечатлительным посетителям помогла инсталляция «Торжество урожая» в виде высокоградусного томатного фонтана (идеально с сахарной ватой в цветах российского триколора от стрит-арт группировки «Курил Что»!). Поддержать отечественный совриск пришли основатель «Винзавода» Софья Троценко, коллекционеры Сергей Лимонов и Денис Химиляйне, флорист Максим Лангуев, ювелир Константин Крюков, девелопер Игорь Водопьянов и другие.

  • Ксюша Ласточка

  • Наташа Карасева

  • Александр Петрелли

  • Дмитрий Мильков

  • Алена Тулева, Миша Баранов

  • Мария Шулико

  • Alex Sahaj

  • Сабина Миналто

  • Елизавета Зиновьева

  • Павел Даиси

  • Никки Лор

  • Алиса Прудникова, Екатерина Кочеткова

  • Кристина Малая

  • Ольга Кличенкова

  • Денис Партракеев

  • Антон Вуйма

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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