День рождения ресторанной группы Well Company

Панорамный «Этаж 41» принял у себя масштабное празднование первого дня рождения группы Well Company. Проект объединил в себе сифуд-бар «Находка», фермерский «Птичий двор», стейк-хаус Meat Head и, конечно же, видовой ресторан на 41-м этаже.

Под живую музыку от резидентов Hightower Band гости отметили торжество с экпериментальными блюдами от шефа Артура Яворского: приз зрительских симпатий у поке из лосося, говяжьего языка с трюфельной сметаной и свежих морских ежей. Официальным саундтреком гастрономического тест-драйва сделали «Ясный мой свет», который певица Татьяна Буланова впервые исполнила на высоте 145 метров.