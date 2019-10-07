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День рождения ресторанной группы Well Company

Панорамный «Этаж 41» принял у себя масштабное празднование первого дня рождения группы Well Company. Проект объединил в себе сифуд-бар «Находка», фермерский «Птичий двор», стейк-хаус Meat Head и, конечно же, видовой ресторан на 41-м этаже.

Под живую музыку от резидентов Hightower Band гости отметили торжество с экпериментальными блюдами от шефа Артура Яворского: приз зрительских симпатий у поке из лосося, говяжьего языка с трюфельной сметаной и свежих морских ежей. Официальным саундтреком гастрономического тест-драйва сделали «Ясный мой свет», который певица Татьяна Буланова впервые исполнила на высоте 145 метров.

  • Алексей Малиновский

  • Татьяна Буланова

  • Дирадж

  • Галина Гребнева

  • Артем Долгих

  • Дарья Смирнова

  • Наталья Ковалева, Вера Сахно

  • Ника Куприянова

  • Николай Артемьев

  • Александра Подлинова, Светлана Решетникова

  • Наталья Петрова, Ирина Мирошниченко

  • Александра Кулемина

  • Михаил Даниленко

  • Анна Даниленко

  • Светлана Волкова, Эмануэле Динка

  • Полина Ковалева, Ольга Семенова

  • Александра Кузнецова

  • Александра Балаева

  • Ирина Кузьменко, Стас Данилов

  • Николай Елизаров

  • Юлия Семенова, Лариса Попова

  • Станислав Мирошниченко

  • Юлия Кознева

  • Анна Кудрявцева

Фотограф: Дмитрий Многолет

sobaka,
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