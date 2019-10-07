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Премьера коллекций Alinka и Anapsara в бутике Gold Union

Ювелирный бутик Gold Union эксклюзивно привез в город сразу две драгоценные премьеры: пятиугольные серьги Alinka, которые создала сиднейский дизайнер из Петербурга Алина Барлоу, и украшения-обереги Anapsara, вдохновленные ведическими практиками. Специальный гость транк-шоу — осенне-зимняя коллекция одежды Nero Cignо от основателей бренда Дарины Козловой и Ксении Ячановой.

  • Валерия Баляева 

  • Марина Волкова 

  • Лев Авербах, Виктория Флер
  • Мария Чеблакова

  • Светлана Гринь 

  • Лилия Локтионова 

  • Дина Бровкина 

  • Светлана Малькова 

  • Татьяна Клюшкина 

  • Светлана Зайцева, Юлия Саргсян 

  • Анна Каменева 

  • Наталья Фомина 

  • Светлана Коротаева 

  • Татьяна Ярилова 

  • Ирина Федорова, Никита Лубешкин 

  • Ксения Буевич 

  • Ольга Ермакова 

  • Елена Филипова, Ольга Косарева 

  • Валерия Васильева, Екатерина Онищина 

  • Наталья Ищенко, Людмила Неведомская 

  • Диана Калугина 

  • Юлия Дыгова 

  • Кристина Беренс 

  • Юлия Мелихова 

Фотограф: Михаил Вильчук

Leontiy Kasatkin,
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