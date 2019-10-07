Премьера коллекций Alinka и Anapsara в бутике Gold Union

Ювелирный бутик Gold Union эксклюзивно привез в город сразу две драгоценные премьеры: пятиугольные серьги Alinka, которые создала сиднейский дизайнер из Петербурга Алина Барлоу, и украшения-обереги Anapsara, вдохновленные ведическими практиками. Специальный гость транк-шоу — осенне-зимняя коллекция одежды Nero Cignо от основателей бренда Дарины Козловой и Ксении Ячановой.