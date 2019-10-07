Ювелирный бутик Gold Union эксклюзивно привез в город сразу две драгоценные премьеры: пятиугольные серьги Alinka, которые создала сиднейский дизайнер из Петербурга Алина Барлоу, и украшения-обереги Anapsara, вдохновленные ведическими практиками. Специальный гость транк-шоу — осенне-зимняя коллекция одежды Nero Cignо от основателей бренда Дарины Козловой и Ксении Ячановой.
Премьера коллекций Alinka и Anapsara в бутике Gold Union
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Татьяна Тевелева
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Дарина Козлова, Лилия Ефимова
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Ксения Ячанова
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Маргарита Иванова
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Ольга Газеева, Екатерина Некипелова
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Анна Лагойская, Ольга Швайка
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Галина Гребнева
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Валерия Баляева
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Марина Волкова
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Лев Авербах, Виктория Флер
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Светлана Гринь
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Лилия Локтионова
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Дина Бровкина
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Светлана Малькова
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Татьяна Клюшкина
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Светлана Зайцева, Юлия Саргсян
Фотограф: Михаил Вильчук
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