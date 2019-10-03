Показ осенней коллекции Marc Cain

Бутик Marc Cain в Grand Palace отпраздновал открытие в обновленной концепции. Теперь пространство организуют обои с монохромным геометрическим рисунком в едва различимых оттенках белого, серого и чайной розы.

Первые гости подбирали сезонный аутфит с помощью фэшн-эксперта Елены Анненковой и показа осенней капсульной коллекции под ее руководством. Жемчужно-серым оттенкам предпочли проверенную классику: в шорт-листе сочетание несочетаемого, минимализм и солнечно-желтые принты.