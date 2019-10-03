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Показ осенней коллекции Marc Cain

Бутик Marc Cain в Grand Palace отпраздновал открытие в обновленной концепции. Теперь пространство организуют обои с монохромным геометрическим рисунком в едва различимых оттенках белого, серого и чайной розы.

Первые гости подбирали сезонный аутфит с помощью фэшн-эксперта Елены Анненковой и показа осенней капсульной коллекции под ее руководством. Жемчужно-серым оттенкам предпочли проверенную классику: в шорт-листе сочетание несочетаемого, минимализм и солнечно-желтые принты.

  • Елена Анненкова, Любовь Щипцова, Светлана Марасанова

  • Татьяна Петушкова

  • Ольга Дробатенко

  • Виктория Красовская

  • Екатерина Матвеева

  • Светлана Матвеева

  • Наталья Львова

  • Екатерина Балуева

  • Светлана Матвеева

  • Наталья Левченко

  • Анжелика Басанская

  • Елена Анненкова

  • Янина Игнатьева

  • Ольга Новикова

  • Екатерина Бабокина

  • Надежда Кошненкова

  • Александра Панова

  • Алла Соколова

  • Анна Герасимова

Фотограф: Дмитрий Колесов

Leontiy Kasatkin,
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