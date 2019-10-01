Первый концерт сэра Джона Элиота Гардинера в Петербурге

Впервые в Россию (и Петербург!) с гастролями приехал сэр Джон Элиот Гардинер – дирижер, дважды становившийся лауреатом премии «Грэмми», и гений исполнения музыки эпохи раннего Возрождения. Хору Монтеверди аккомпанировал ансамбль «Английские барочные солисты» на инструментах, воссозданных по технологиям XXVII столетия: контрабас, арфа, виола да гамба и теорба на жильных струнах сыграли нонконформистов Монтеверди, Скарлати, Перселла и Кариссими. Услышать звучание, с которым были хорошо знакомы современники Баха и Генделя, пришли искусствовед Иван Чечот, знаток «Что? Где? Когда?» Федор Двинятин, театральный критик Виктор Вилисов и другие.