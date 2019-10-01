Первый концерт сэра Джона Элиота Гардинера в Петербурге
Впервые в Россию (и Петербург!) с гастролями приехал сэр Джон Элиот Гардинер – дирижер, дважды становившийся лауреатом премии «Грэмми», и гений исполнения музыки эпохи раннего Возрождения. Хору Монтеверди аккомпанировал ансамбль «Английские барочные солисты» на инструментах, воссозданных по технологиям XXVII столетия: контрабас, арфа, виола да гамба и теорба на жильных струнах сыграли нонконформистов Монтеверди, Скарлати, Перселла и Кариссими. Услышать звучание, с которым были хорошо знакомы современники Баха и Генделя, пришли искусствовед Иван Чечот, знаток «Что? Где? Когда?» Федор Двинятин, театральный критик Виктор Вилисов и другие.
-
Джон Элиот Гардинер
-
Федор Двинятин
-
Михаил Иванов (книги), Екатерина Шаталова
-
Иван Чечот
-
Майкл Берд
-
Полина Бондарева, Кирилл Бондарев
-
Виктор Вилисов, Мария Слоева
-
-
Елена Соловьева
-
-
Фотограф: Михаил Вильчук
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.