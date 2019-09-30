Презентация ювелирного бренда Antonini в бутике Monza
Ювелирный дом Gold Union пригласил на закрытый вечер в честь визита итальянской делегации: в бутик Monza прибыли все последние коллекции Antonini во главе с ее создателем — креативным директором марки Серджио Антонини. Дизайнер не уставал лично подбирать бриллианты, изумруды и сапфиры, запечатленные в виртуозном подобие лавы, вместе с верными поклонниками 100-летнего бренда. А самому первому обладателю драгоценности вручил сертификат на выходные в Милане с посещением мануфактуры Antonini и званым ужином после.
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Алла Шарандина, Серджио Антонини
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Натан Уайлдпахер
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Нелли Ковальчук, Маргарита Иванова
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Галия Кремчеева
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Наталия Петухова, Марина Арсеньева
Фотограф: Денис Денисов, Дмитрий Хохлов
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