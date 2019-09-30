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Презентация ювелирного бренда Antonini в бутике Monza

Ювелирный дом Gold Union пригласил на закрытый вечер в честь визита итальянской делегации: в бутик Monza прибыли все последние коллекции Antonini во главе с ее создателем — креативным директором марки Серджио Антонини. Дизайнер не уставал лично подбирать бриллианты, изумруды и сапфиры, запечатленные в виртуозном подобие лавы, вместе с верными поклонниками 100-летнего бренда. А самому первому обладателю драгоценности вручил сертификат на выходные в Милане с посещением мануфактуры Antonini и званым ужином после.

  • Анна Поташова

  • Лиана Турпакова

  • Лариса Руденко

  • Наталья Трачук, Татьяна Шукюрова

  • Анна Середохо

  • Ольга Пшеничная

  • Серджио Антонини

  • Людмила Мацук, Ольга Католайнен

  • Анна Лагойская, Серджио Антонини, Альбина Быстрова

  • Нина Симонова, Маргарита Карун

Фотограф: Денис Денисов, Дмитрий Хохлов

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Автор: Leontiy Kasatkin
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