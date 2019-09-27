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Открытие выставки Аси Маракулиной в Marina Gisich Gallery

В галерее современного искусства Marina Gisich открылась выставка «Железные нотки» Аси Маракулиной. В своих работах художница использует вневременные образы детства, а также контрасты дома и улицы, твердого и мягкого, большого и малого. Графику дополняет объемное воплощение рисунков Аси: гигантские карандаши и цепи из «плюша», чугунные лаковые туфли, грядка с живыми растениями, школьные тетради, раскрытые на оценке «отлично», ковер-яичница и многое другое. Среди первых рецензентов высказывания Маракулиной были галеристка Кристина Березовская, глава ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и дизайнер Дженни Яснец.

  • Вера Рейхет
  • Леонтий Касаткин

  • Кирилл Авелев

  • Мария Гаврильчик, Алексей Ипатовцев-Ипатов

  • Анна Заведий

  • Александр Большаков

  • Полина Белова

  • Павел Даиси

  • Полина Любимова

  • Илья Гиндин

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leontiy Kasatkin
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