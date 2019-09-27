Открытие выставки Аси Маракулиной в Marina Gisich Gallery

В галерее современного искусства Marina Gisich открылась выставка «Железные нотки» Аси Маракулиной. В своих работах художница использует вневременные образы детства, а также контрасты дома и улицы, твердого и мягкого, большого и малого. Графику дополняет объемное воплощение рисунков Аси: гигантские карандаши и цепи из «плюша», чугунные лаковые туфли, грядка с живыми растениями, школьные тетради, раскрытые на оценке «отлично», ковер-яичница и многое другое. Среди первых рецензентов высказывания Маракулиной были галеристка Кристина Березовская, глава ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и дизайнер Дженни Яснец.