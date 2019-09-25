Презентация книги Сергея Николаевича «Театральные люди»
Театральный критик и главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич презентовал новый сборник рассказов «Театральные люди». На его страницах — рассказ о Михаиле Барышникове, монолог Беллы Ахмадулиной, записанный ночью на кухне в ее доме, репортажи с фотосессий Ренаты Литвиновой и Инны Чуриковой, рецензия на спектакль с Изабель Юппер.
К паблик-току с автором в гостиной отеля «Астория» присоединился фотограф Валерий Плотников (наш ответ Энни Лейбовиц, снимавший портерты Владимир Высоцкого, Сергея Довлатова, Аркадия Райкина и еще десятка представителей актерского братства) и худрук БДТ Андрей Могучий. Обсуждали ленинградский театр и его символы, среди которых, безусловно, — Алиса Фрейндлих.
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Сергей Николаевич
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Ян Нам
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Мария Грудина, Юрий Грудин
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Наталья Ермашова, Наталья Захарова
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Жанна Долгополова, Олег Долгополов
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Алексей Городнев, Ян Омельницкий
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Марина Железнова, Юлия Филиппова
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Мария Голубева
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Андрей Могучий, Сергей Николаевич, Валерий Плотников
Фотограф: Денис Денисов
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