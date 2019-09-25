Презентация книги Сергея Николаевича «Театральные люди»

Театральный критик и главный редактор журнала «Сноб» Сергей Николаевич презентовал новый сборник рассказов «Театральные люди». На его страницах — рассказ о Михаиле Барышникове, монолог Беллы Ахмадулиной, записанный ночью на кухне в ее доме, репортажи с фотосессий Ренаты Литвиновой и Инны Чуриковой, рецензия на спектакль с Изабель Юппер.

К паблик-току с автором в гостиной отеля «Астория» присоединился фотограф Валерий Плотников (наш ответ Энни Лейбовиц, снимавший портерты Владимир Высоцкого, Сергея Довлатова, Аркадия Райкина и еще десятка представителей актерского братства) и худрук БДТ Андрей Могучий. Обсуждали ленинградский театр и его символы, среди которых, безусловно, — Алиса Фрейндлих.