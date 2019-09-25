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Открытие галереи-бутика GB

В пространстве ТВК «Гарден Сити» новый резидент — галерея современного искусства GB Gallery, экспонирующая в своих залах интерьерную живопись. На вечеринке в честь открытия джазовые экспериментаторы Amelie Acoustic Trio и DJ Ellis Sexton отвечали за саундтрек к перфомансу Александра Машанова: художник и скульптор представил образ натурщицы в геометрической абстракции.

  • Артемий Михайловский

  • Алексей Смирнов

  • Дмитрий Корнев

  • Хелена Кристиансен, Олеся Львова

  • Екатерина Стародубцева

  • Людмила Ширяева (актриса)

  • Ольга Голд

  • Татьяна Драгомощенко

  • Андрей Орлов

  • Виктор Попов, Ольга Попова

  • Александр Матросов

  • Максим Бондарук

  • Николь Шишканова, Егор Силантьев, София Казанович

  • Филипп Казак

  • Георгий Шебшаевич

  • Анастасия Комиссарова

  • Арсения Сорокин, Наталия Хазова, Владислав Кляпов

  • Анастасия Гурова, Олеся Львова

  • Антон Лисов, Всеволод Чухарев

  • Олеся Погодина, Елена Воронова

  • Лариса Ларионова

  • Андрей Козлов

  • Евгения Чучманова, Гульнара Исаева

  • Александр Килипенко, Светлана Килипенко

  • Алексей Зубков

  • Олег Воробьевский, Павел Новиков

Фотограф: Алексей Сорпов

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Автор: Leontiy Kasatkin
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