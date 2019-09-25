Открытие галереи-бутика GB
В пространстве ТВК «Гарден Сити» новый резидент — галерея современного искусства GB Gallery, экспонирующая в своих залах интерьерную живопись. На вечеринке в честь открытия джазовые экспериментаторы Amelie Acoustic Trio и DJ Ellis Sexton отвечали за саундтрек к перфомансу Александра Машанова: художник и скульптор представил образ натурщицы в геометрической абстракции.
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Артемий Михайловский
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Алексей Смирнов
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Дмитрий Корнев
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Хелена Кристиансен, Олеся Львова
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Екатерина Стародубцева
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Ольга Голд
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Татьяна Драгомощенко
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Андрей Орлов
Фотограф: Алексей Сорпов
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