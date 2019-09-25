Открытие галереи-бутика GB

В пространстве ТВК «Гарден Сити» новый резидент — галерея современного искусства GB Gallery, экспонирующая в своих залах интерьерную живопись. На вечеринке в честь открытия джазовые экспериментаторы Amelie Acoustic Trio и DJ Ellis Sexton отвечали за саундтрек к перфомансу Александра Машанова: художник и скульптор представил образ натурщицы в геометрической абстракции.