Ужин с куратором Венецианской биеннале Ральфом Ругоффом

Куратор 58-й Венецианской биеннале Ральф Ругофф приехал в ЦВЗ «Манеж» с лекцией об искусстве «в эпоху перемен»: открытого манипулирования, порождения фейковых новостей и альтернативных фактов. Именно это ощущение глубоких разногласий в социуме вдохновило Ругоффа на создание выставочного проекта в садах Джардини.

Почетные гости, среди которых были директор итальянского института культуры Паола Чони, архитектор Антон Горланов и искусствовед Олеся Туркина, отправились в ресторан гостиницы «Астория». На закрытом ужине куратор рассказал о своих впечатлениях от посещения Эрмитажа 25 лет назад: ранним утром Ральф был чуть ли не единственным посетителем, даже сам включал освещение в залах.

Завершили встречу вручением классического петербургского сувенира — чайной пары с изображением Конногвардейского манежа работы мастеров Императорского фарфорового завода.