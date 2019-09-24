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Фэшн-шоу сети салонов «Кенгуру»

В Шуваловском дворце сеть салонов «Кенгуру» устроила показ осенне-зимних коллекций детской одежды и одежды для будущих мам. Посмотреть на юные таланты, дефилирующие во всемирно известных марках, приехал Пьетро Брунелли — дизайнер и владелец одноименного бренда, чьими коллекциями восхищаются Анна Хилькевич и Ксения Собчак.

Фэшн-шоу стилизовали под сказку Льюиса Кэрола: маленьких гостей встречали Шляпник, Чеширский кот и Красная королева. Они провели мастер-класс по декорированию яиц и пряничных домиков, а после вместе с детьми отправились отмечать успехи на дискотеку с героями вселенной Marvel.

  • Марина Норокос
  • Екатерина Пучкова

  • Эмилия Ветжанян

  • Мария Баракина, Лука Баракин

  • Оксана Мажейко, Мартин Мажейко

  • Виктория Новинская, Вероника Новинская

  • Тамара Бехбудова, Адара Зейналова

  • Ольга Стойкова, Егор Стойков

  • Наталья Джапаридзе, Лика Джапаридзе, Михаил Джапаридзе

  • Анна Селиверстова

  • Анастасия Гоцур, Екатерина Буга

  • Елена Унежева, Эльмира Исянова

  • Анастасия Володько, Нина Володько

  • Ольга Ратасеп, Алиса Шинкаренко

  • Наталья Фридман, Иван Фридман, Данил Фридман

  • Елена Воробьева, Людмила Дряхлова

  • Иванка Куваева

  • Стелла Лаконич

  • Дарья Сытник

  • Мария Бергман, Юлия Загребина

  • Дмитрий Яковлев, Ярославна Яковлева, Вероника Яковлева

  • Евгения Савина, Евгения Николаева

  • Дарья Сучкова, Евангелина Сучкова

  • Татьяна Андерсон, Александр Андерсон

  • Жанна Карпинская

  • Екатерина Сучкова

  • Елена Дьякова, Настя Дьякова

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leontiy Kasatkin
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