Фэшн-шоу сети салонов «Кенгуру»

В Шуваловском дворце сеть салонов «Кенгуру» устроила показ осенне-зимних коллекций детской одежды и одежды для будущих мам. Посмотреть на юные таланты, дефилирующие во всемирно известных марках, приехал Пьетро Брунелли — дизайнер и владелец одноименного бренда, чьими коллекциями восхищаются Анна Хилькевич и Ксения Собчак.

Фэшн-шоу стилизовали под сказку Льюиса Кэрола: маленьких гостей встречали Шляпник, Чеширский кот и Красная королева. Они провели мастер-класс по декорированию яиц и пряничных домиков, а после вместе с детьми отправились отмечать успехи на дискотеку с героями вселенной Marvel.