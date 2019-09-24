Фэшн-шоу сети салонов «Кенгуру»
В Шуваловском дворце сеть салонов «Кенгуру» устроила показ осенне-зимних коллекций детской одежды и одежды для будущих мам. Посмотреть на юные таланты, дефилирующие во всемирно известных марках, приехал Пьетро Брунелли — дизайнер и владелец одноименного бренда, чьими коллекциями восхищаются Анна Хилькевич и Ксения Собчак.
Фэшн-шоу стилизовали под сказку Льюиса Кэрола: маленьких гостей встречали Шляпник, Чеширский кот и Красная королева. Они провели мастер-класс по декорированию яиц и пряничных домиков, а после вместе с детьми отправились отмечать успехи на дискотеку с героями вселенной Marvel.
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Пьетро Брунелли
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Вероника Куваева, Степан Куваев
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Вячеслав Малафеев, Екатерина Малафеева
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Татьяна Буланова, Елена Вагизова
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Анастасия Контарович, Лев Зильберов
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Ольга Профатило, Олег Профатило, Юлия Вяткина, Майя Вяткина, Юлия Вяткина
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Анжелика Татаринович, Виталий Татаринович
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Валерий Кравцов, Никита Кравцов
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Светлана Болмотова
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Эмилия Ветжанян
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Мария Баракина, Лука Баракин
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Оксана Мажейко, Мартин Мажейко
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Виктория Новинская, Вероника Новинская
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Тамара Бехбудова, Адара Зейналова
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Ольга Стойкова, Егор Стойков
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Наталья Джапаридзе, Лика Джапаридзе, Михаил Джапаридзе
Фотограф: Михаил Вильчук
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