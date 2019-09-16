Удо Кир, Алексей Учитель, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на открытии фестиваля «Послание к человеку»

В честь открытия «Послания к человеку» по красной ковровой дорожке прошли друзья и участники кинофестиваля. Среди них — японский документалист Кадзуо Хара, обладательница берлинского «Золотого медведя» Изабела Плучинска, председатель жюри Йоханна тер Стехе, а также фаворит Ларса фон Триера и почетный гость Удо Кир.

Президент «Послания» Алексей Учитель поприветствовал собравшихся на Дворцовой площади и наградил Кира символом фестиваля — статуэткой «Кентавренок». Следующий за церемонией день актер начинал с полуденного выстрела в Петропавловской крепости, что не помешало отмечать старт киносмотра, не жалея сил. На вечеринку в ресторане на Конногвардейском бульваре приехали театральный режиссер Рудольф Фурманов, актер Евгений Цыганов, актриса Юлия Снигирь и другие.