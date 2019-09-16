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Удо Кир, Алексей Учитель, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на открытии фестиваля «Послание к человеку»

В честь открытия «Послания к человеку» по красной ковровой дорожке прошли друзья и участники кинофестиваля. Среди них — японский документалист Кадзуо Хара, обладательница берлинского «Золотого медведя» Изабела Плучинска, председатель жюри Йоханна тер Стехе, а также фаворит Ларса фон Триера и почетный гость Удо Кир.

Президент «Послания» Алексей Учитель поприветствовал собравшихся на Дворцовой площади и наградил Кира символом фестиваля — статуэткой «Кентавренок». Следующий за церемонией день актер начинал с полуденного выстрела в Петропавловской крепости, что не помешало отмечать старт киносмотра, не жалея сил. На вечеринку в ресторане на Конногвардейском бульваре приехали театральный режиссер Рудольф Фурманов, актер Евгений Цыганов, актриса Юлия Снигирь и другие.

  • Александра Ахмадщина

  • Ричард Робинсон

  • Уго де Шаваньяк, Алла Беликова

  • Евгения Марченко, Александр Савенков

  • Константин Шавловский

  • Владислав Пастернак

  • Элита Клавина

  • Виктория Чернусская

  • Элен Райфенрёттер, Анастасия Зайцман, Наталия Спирина

  • Евгения Марченко, Федор Барков, Анастасия Лобанова

  • Надежда Овсянникова, Алексей Артамонов, Екатерина Белоглазова

  • Ханна Оббек, Марфа Веселова

Фотограф: Дмитрий Колесов

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Автор: Leontiy Kasatkin
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