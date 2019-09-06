Юбилей Ольги Гусевой в «Штакеншнейдере»

Владелица стоматологического центра (и наш компас в мире люксовых брендов!) Ольга Гусева отметила юбилей в ресторане-гостиной «Штакеншнейдер». Тему вечеринка — ревущие 1920-е — именинница выбрала, вдохновившись любимым «Великим Гэтсби» Фицджеральда и одноименным фильмом с Леонардо Ди Каприо.

Ожидали задержавшуюся хозяйку вечера с винтажным герлз-бендом «Мила Ракета», горкой шампанского и беллини. Причину опоздания объяснили законом жанра: в расшитом кристаллами платье Ольга прибыла на ретро-автомобиле в компании двух очаровательных пуделей — главных героев вечерней ленты Инстаграма. Выступление шоу-балета Haute Couture, мастер-класс по чарльстону, караоке и даже участие в съемках клипа оставили гостям достаточно сил для участия в гранд-финале вечера: появлении трехъярусного торта и запуске шаров с пожеланиями.