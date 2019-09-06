Юбилей Ольги Гусевой в «Штакеншнейдере»
Владелица стоматологического центра (и наш компас в мире люксовых брендов!) Ольга Гусева отметила юбилей в ресторане-гостиной «Штакеншнейдер». Тему вечеринка — ревущие 1920-е — именинница выбрала, вдохновившись любимым «Великим Гэтсби» Фицджеральда и одноименным фильмом с Леонардо Ди Каприо.
Ожидали задержавшуюся хозяйку вечера с винтажным герлз-бендом «Мила Ракета», горкой шампанского и беллини. Причину опоздания объяснили законом жанра: в расшитом кристаллами платье Ольга прибыла на ретро-автомобиле в компании двух очаровательных пуделей — главных героев вечерней ленты Инстаграма. Выступление шоу-балета Haute Couture, мастер-класс по чарльстону, караоке и даже участие в съемках клипа оставили гостям достаточно сил для участия в гранд-финале вечера: появлении трехъярусного торта и запуске шаров с пожеланиями.
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Станислав Гусев, Игорь Сидоров
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Ия Королева
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Надежда Никитина
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Оксана Савич
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Ирина Дрозд, Антон Дрозд
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Наталья Скатова, Сергей Чернов
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Евгения Павлова
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Ольга Гусева, Ирина Мошкалова
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Анна Экелова
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«Мила Ракета»
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Виталий Лаврик, Игорь Сидоров, Дмитрий Лаврик
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Нина Османова
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Ирина Босак, Юлия Меньшикова
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