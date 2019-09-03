Благотворительная ярмарка и спектакль на крыше ресторана «Сыроварня»

В первый день осени благотворители устроили на крыше ярмарку и премьеру спектакля «Сила любви и волшебства» Большого театра кукол. В постановке Романа Бокланова о запретной любви актеры играли в сценических костюмах от бренда одежды Belka.

После представления в зеркальном дворике ресторана «Сыроварня» гости поучаствовали в благотворительной ярмарке. Часть средств от продажи книг, сувениров и картин пойдёт на помощь первому в России Детскому Хоспису, который помогает нуждающимся в паллиативной помощи. Директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко поделился деталями о комфорте, психологической помощи пациентам и их родителям и развитии центров в регионах.