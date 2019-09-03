Благотворительная ярмарка и спектакль на крыше ресторана «Сыроварня»
В первый день осени благотворители устроили на крыше ярмарку и премьеру спектакля «Сила любви и волшебства» Большого театра кукол. В постановке Романа Бокланова о запретной любви актеры играли в сценических костюмах от бренда одежды Belka.
После представления в зеркальном дворике ресторана «Сыроварня» гости поучаствовали в благотворительной ярмарке. Часть средств от продажи книг, сувениров и картин пойдёт на помощь первому в России Детскому Хоспису, который помогает нуждающимся в паллиативной помощи. Директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко поделился деталями о комфорте, психологической помощи пациентам и их родителям и развитии центров в регионах.
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Кристина Кретова
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Наталья Полунина
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Светлана Сурсикова
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Анастасия Контарович, Лев Контарович
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Лилит Шеина
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Ольга Лебедева
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Александр Кретов, Оксана Кретова
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Анна Каменева
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