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Благотворительная ярмарка и спектакль на крыше ресторана «Сыроварня»

В первый день осени благотворители устроили на крыше ярмарку и премьеру спектакля «Сила любви и волшебства» Большого театра кукол. В постановке Романа Бокланова о запретной любви актеры играли в сценических костюмах от бренда одежды Belka.

После представления в зеркальном дворике ресторана «Сыроварня» гости поучаствовали в благотворительной ярмарке. Часть средств от продажи книг, сувениров и картин пойдёт на помощь первому в России Детскому Хоспису, который помогает нуждающимся в паллиативной помощи. Директор фонда «Детский хоспис» Павел Ткаченко поделился деталями о комфорте, психологической помощи пациентам и их родителям и развитии центров в регионах.

  • Кристина Кретова

  • Наталья Полунина

  • Светлана Сурсикова

  • Анастасия Контарович, Лев Контарович

  • Лилит Шеина

  • Ольга Лебедева

  • Александр Кретов, Оксана Кретова

  • Анна Каменева

  • Анастасия Рассказова

  • Артем Кретов

  • Ануш Калайджян

  • Владимир Молчанов, Денис Базерашвили 

  • Александра Балаева

  • Галина Тян, Елена Лубенева

  • Кристина Кретова, Светлана Сурсикова, Наталья Полунина

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