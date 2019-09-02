Торжественное открытие салона Chisla на Крестовском острове

В честь своего открытия премиум-салон Chisla устроил торжественный прием. Основательница пространства Мария Фурсова лично встречала именитых гостей. Среди них — амбассадор проекта, прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова и фотограф Олег Зотов.

На создание культурного пространства Chisla Марию вдохновил парижский журнал XX века «Числа», а программу посвятили 130-летию балета Чайковского «Спящая красавица». Стилисты салона под руководством имиджмейкера Александра Шевчука представили бьюти-тренды на осенне-зимний сезон.