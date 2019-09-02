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Торжественное открытие салона Chisla на Крестовском острове

В честь своего открытия премиум-салон Chisla устроил торжественный прием. Основательница пространства Мария Фурсова лично встречала именитых гостей. Среди них — амбассадор проекта, прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова и фотограф Олег Зотов.

На создание культурного пространства Chisla Марию вдохновил парижский журнал XX века «Числа», а программу посвятили 130-летию балета Чайковского «Спящая красавица». Стилисты салона под руководством имиджмейкера Александра Шевчука представили бьюти-тренды на осенне-зимний сезон. 

  • Алла Кравченко

  • Алиса Герцовская

  • Марина Норокос

  • Юлия Спасиченко

  • Наталья Прибыткина, Владимир Прибыткин

  • Мария Привалова, Наталья Привалова

  • Дарья Бакина

  • Мария Нахапетова

  • Лариса Половченя

  • Ольга Маркелова, Ксения Панова
     

  • Екатерина Холостенко, Зара Амаева

  • Екатерина Остроумова

  • Светлана Комолова

  • Евгения Громова

  • Анастасия Захарова

  • Арина Николаева

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: sobaka
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