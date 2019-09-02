Торжественное открытие салона Chisla на Крестовском острове
В честь своего открытия премиум-салон Chisla устроил торжественный прием. Основательница пространства Мария Фурсова лично встречала именитых гостей. Среди них — амбассадор проекта, прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова и фотограф Олег Зотов.
На создание культурного пространства Chisla Марию вдохновил парижский журнал XX века «Числа», а программу посвятили 130-летию балета Чайковского «Спящая красавица». Стилисты салона под руководством имиджмейкера Александра Шевчука представили бьюти-тренды на осенне-зимний сезон.
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Мария Фурсова, Анна Маркитан
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Олег Зотов
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Светлана Болмотова
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Алла Кравченко
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Алиса Герцовская
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Юлия Спасиченко
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Наталья Прибыткина, Владимир Прибыткин
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Мария Привалова, Наталья Привалова
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Дарья Бакина
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Мария Нахапетова
Фотограф: Михаил Вильчук
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