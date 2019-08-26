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Лекция Дмитрия Озеркова в галерее Anna Nova

Business FM Санкт-Петербург и школа Masters провели вторую встречу из цикла о цене и ценности современного искусства. На закрытой лекции в галерее Anna Nova заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков рассказал, почему совриск — это сверхприбыльный бизнес, работающий на хайпе, и кто определяет цены на арт-объекты.

Удается ли нейросетям создавать предметы искусства, выясняли основательница Masters Полина Бондарева, адвокат Евгений Тонков, галеристка Анна Нова и другие.

Лекция коллекционера Павла Ульянова в Anna Nova Gallery

  • Екатерина Заяц

  • Антон Кабаков, Полина Кабакова

  • Михаил Горба

  • Андрей Карпов

  • Светлана Алексеева

  • Рамиль Забиров

  • Елена Ширшова

  • Анна Миронович

  • Павел Лепшин

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: sobaka
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