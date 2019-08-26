Лекция Дмитрия Озеркова в галерее Anna Nova

Business FM Санкт-Петербург и школа Masters провели вторую встречу из цикла о цене и ценности современного искусства. На закрытой лекции в галерее Anna Nova заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков рассказал, почему совриск — это сверхприбыльный бизнес, работающий на хайпе, и кто определяет цены на арт-объекты.

Удается ли нейросетям создавать предметы искусства, выясняли основательница Masters Полина Бондарева, адвокат Евгений Тонков, галеристка Анна Нова и другие.