Лекция Дмитрия Озеркова в галерее Anna Nova
Business FM Санкт-Петербург и школа Masters провели вторую встречу из цикла о цене и ценности современного искусства. На закрытой лекции в галерее Anna Nova заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков рассказал, почему совриск — это сверхприбыльный бизнес, работающий на хайпе, и кто определяет цены на арт-объекты.
Удается ли нейросетям создавать предметы искусства, выясняли основательница Masters Полина Бондарева, адвокат Евгений Тонков, галеристка Анна Нова и другие.
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Юлианна Угарова, Анастасия Пронина
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Олег Афромеев
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Денис Фадеев, Анна Волгина
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Юрий Лашманов
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Владимир Абрамов
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Тамара Баева
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Лилит Акопян
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Александр Глейм
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Фотограф: Никита Шубный
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