Сергей Семак и Михаил Кержаков на благотворительной акции в Эрмитаже

Эрмитаж и «Зенит» провели первую совместную акцию. Главный тренер клуба Сергей Семак и одиннадцать ведущих игроков создали свои вариации на тему «Черного квадрата» Каземира Малевича. Вдохновляли футболистов директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и искусствовед Аркадий Ипполитов, которые рассказали историю создания оригинальной картины Малевича и ее покупки музеем по цене в 50 раз ниже рыночной.

За соблюдением законов жанра следила художница Ольга Тобрелутс. Под ее кураторством возникли работы в оттенках белого, синего и голубого — фирменных цветах «Зенита». Произведения Михаила Кержакова, Игоря Смольникова, Александра Ерохина и других участников проекта передадут центру «Антон тут рядом» для проведения благотворительного аукциона.