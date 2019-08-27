Кулинарная вечеринка проекта GrandMama

Сообщество GrandMama, объединяющее женщин элегантного возраста, устроило гастрономическую вечеринку в честь двухлетия проекта. Пока шеф Василий Казакевич готовил кухню к мастер-классу, единомышленницы посетили литературные чтения Русланы Бортник — амбассадора GrandMama и автора эротических рассказов. Истории любви вдохновили участниц на кулинарные эксперименты: готовили лингвини с лососем под сливочный соусом.