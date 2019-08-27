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Кулинарная вечеринка проекта GrandMama

Сообщество GrandMama, объединяющее женщин элегантного возраста, устроило гастрономическую вечеринку в честь двухлетия проекта. Пока шеф Василий Казакевич готовил кухню к мастер-классу, единомышленницы посетили литературные чтения Русланы Бортник — амбассадора GrandMama и автора эротических рассказов. Истории любви вдохновили участниц на кулинарные эксперименты: готовили лингвини с лососем под сливочный соусом.

  • Зинаида Масленникова, Елена Гусева

  • Руслана Бортник

  • Наталья Любушкина

  • Татьяна Жильцова

  • Светлана Белоусова

  • Оксана Власова

  • Галина Положий

  • Светлана Полякова, Василий Казакевич

  • Ольга Черепанова

  • Елена Черногал

  • Анастасия Нестеренко

  • Оксана Власова

  • Анна Де Кастро

  • Мария Сухих, Анжелика Смирнова

  • Анна Овчинникова

  • Галина Говорова

  • Анна Шишкова, Татьяна Жильцова

  • Инна Матусевич

  • Людмила Гордеева

  • Юлия Девяткина, Галина Викторович

  • Ольга Целищева

  • Ксения Карибская

  • Светлана Полякова

  • Юлия Девяткина

  • Татьяна Канн, Наталья Треумова

  • Екатерина Брянцева

  • Елена Казимирова

  • Оксана Власова, Екатерина Брянцева

  • Елена Изотова

Фотограф: Михаил Вильчук

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