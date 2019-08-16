Прием в резиденции Генерального консула Италии в Санкт-Петербурге
По приглашению Генерального консула Италии Алессандро Монти в резиденции на Театральной площади собрались крупные импортеры итальянских вин, рестораторы, сомелье, а также тренерский штаб «Зенита». Специально для приема три компании, объединенные умением создавать вино на труднодоступных землях, привезли лучшие образцы из региона Фриули-Венеция-Джулия. Гастрономической парой к ним стали блюда, которые шеф Феруз Ортиков приготовил из итальянских продуктов: запеченная свекла с козьим сиром, паста с песто и мини-каноли.
-
Сергей Котенев
-
Галина Комар
-
Леонтий Касаткин, Ирина Цаубулина
-
Франческа Бинарелли, Доменика Карраббья
-
Лука Тальяретти
-
Джанфранко Лаино, Мирко Дзанини
-
Кирилл Зиминов
-
Александр Низелик
-
Франческо Касконе, Мария Лузи
-
Георгий Кудинов
Фотограф: Михаил Вильчук
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.