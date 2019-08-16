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Прием в резиденции Генерального консула Италии в Санкт-Петербурге

По приглашению Генерального консула Италии Алессандро Монти в резиденции на Театральной площади собрались крупные импортеры итальянских вин, рестораторы, сомелье, а также тренерский штаб «Зенита». Специально для приема три компании, объединенные умением создавать вино на труднодоступных землях, привезли лучшие образцы из региона Фриули-Венеция-Джулия. Гастрономической парой к ним стали блюда, которые шеф Феруз Ортиков приготовил из итальянских продуктов: запеченная свекла с козьим сиром, паста с песто и мини-каноли. 

  • Алессандро Монти

  • Вильям де Оливейра

  • Андреа Сканавино, Паоло Сканавино, Франческо Сканавино, Ноннис Кристина 

  • Микеле Москиони

  • Ирина Карпинская, Ирина Смирнова 

  • Оксана Бондарчук

  • Игорь Шарбатов

  • Ирина Фролова

  • Жанна Рогозовец 

  • Сергей Котенев

  • Галина Комар

  • Леонтий Касаткин, Ирина Цаубулина

  • Франческа Бинарелли, Доменика Карраббья 

  • Лука Тальяретти

  • Джанфранко Лаино, Мирко Дзанини 

  • Кирилл Зиминов

  • Александр Низелик

  • Франческо Касконе, Мария Лузи

  • Георгий Кудинов

  • Вадим Миронюк

  • Игорь Резник

  • Ольга Бадахова, Ирина Сазонова

  • Джани Паоло

  • Антон Вихорев

  • Эрика Барбиери

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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