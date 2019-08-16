Прием в резиденции Генерального консула Италии в Санкт-Петербурге

По приглашению Генерального консула Италии Алессандро Монти в резиденции на Театральной площади собрались крупные импортеры итальянских вин, рестораторы, сомелье, а также тренерский штаб «Зенита». Специально для приема три компании, объединенные умением создавать вино на труднодоступных землях, привезли лучшие образцы из региона Фриули-Венеция-Джулия. Гастрономической парой к ним стали блюда, которые шеф Феруз Ортиков приготовил из итальянских продуктов: запеченная свекла с козьим сиром, паста с песто и мини-каноли.