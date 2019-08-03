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Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская на открытии фестиваля «Окно в Европу»

Начало «Окна в Европу» было положено праздничным шествием: от гостиницы «Дружба» участники и гости фестиваля вместе с оркестром проследовали до киноцентра «Выборг-Палас», где проходила основная часть церемонии открытия. На красной ковровой дорожке под залпы фейерверка появились члены жюри, актеры Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев, Анна Чиповская, режиссеры Сергей Кузнецов, Максим Зыков и другие ударники российской киноиндустрии. 

В приветственной речи президент «Окна» Армен Медведев призвал почтить память актера и режиссера Ролана Быкова, которому в этом году посвятили киносмотр, и представил фильм открытие — «Конец сезона» Константина Худякова.

  • Анна Чиповская

  • Дмитрий Ендальцев

  • Юлия Пересильд

  • Армен Медведев

  • Андрей Максимов

  • Евгений Никитин, Оксана Семенова

  • Дарья Никифорова, Иван Никифоров

  • Василий Бриченко

  • Николай Валуев

  • Елена Сусанина

  • Дарья Румянцева

  • Ярослав Судзиловский

  • Сейдулла Молдаханов

  • Михаил Гомиашвили, Василий Соловьев

  • Дарья Румянцева, Армен Медведев

  • Иван Твердовский

  • Виктор Татарский

  • Максим Зыков, Филипп Абрютин

  • Елена Яцура

  • Виктор Ерофеев и Сергей Снежкин

Фотограф: Александр Попов

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Автор: sobaka
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