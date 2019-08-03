Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская на открытии фестиваля «Окно в Европу»

Начало «Окна в Европу» было положено праздничным шествием: от гостиницы «Дружба» участники и гости фестиваля вместе с оркестром проследовали до киноцентра «Выборг-Палас», где проходила основная часть церемонии открытия. На красной ковровой дорожке под залпы фейерверка появились члены жюри, актеры Юлия Пересильд, Дмитрий Ендальцев, Анна Чиповская, режиссеры Сергей Кузнецов, Максим Зыков и другие ударники российской киноиндустрии.

В приветственной речи президент «Окна» Армен Медведев призвал почтить память актера и режиссера Ролана Быкова, которому в этом году посвятили киносмотр, и представил фильм открытие — «Конец сезона» Константина Худякова.