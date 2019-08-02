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Коктейль в бутике Dior

В этом году бутик Dior отмечает десятилетие в Петербурге, поэтому коктейль в честь выхода новой осенне-зимней коллекции было решено совместить с пре-пати юбилея. В новой коллекции prêt-à-porter Мария Грация Кьюри обращается к стилю тедди-герлз — британской субкультуре бунтарок, выбирающих смелые прически, мужские пиджаки и широкие юбки. Присмотреть политически верные образы пришли благотворитель Екатерина Смольникова, фэшн-блогер Виктория Портфолио, актриса Полина Сидихина и другие.

  • Ада Егорова

  • Юлия Михеева

  • Наталья Спирина-Цебоева, Азамат Цебоев

  • Ольга Пригульная

  • Леонтий Касаткин

  • Юлия Вишневская, Валентин Пахомов

  • Маргарита Осовская

  • Мария Чеблакова

  • Марина Бурлон

  • Стелла Строева

  • Екатерина Смольникова

  • Анна Соболева

  • Ксения Буевич, Снежанна Саввина

  • Алена Горелова

  • Яна Александрова

  • Юрий Ефимов

  • Роман Кадиков

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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