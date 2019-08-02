Коктейль в бутике Dior
В этом году бутик Dior отмечает десятилетие в Петербурге, поэтому коктейль в честь выхода новой осенне-зимней коллекции было решено совместить с пре-пати юбилея. В новой коллекции prêt-à-porter Мария Грация Кьюри обращается к стилю тедди-герлз — британской субкультуре бунтарок, выбирающих смелые прически, мужские пиджаки и широкие юбки. Присмотреть политически верные образы пришли благотворитель Екатерина Смольникова, фэшн-блогер Виктория Портфолио, актриса Полина Сидихина и другие.
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Ада Егорова
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Юлия Михеева
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Наталья Спирина-Цебоева, Азамат Цебоев
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Ольга Пригульная
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Юлия Вишневская, Валентин Пахомов
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Маргарита Осовская
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Марина Бурлон
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Стелла Строева
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Анна Соболева
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Ксения Буевич, Снежанна Саввина
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Алена Горелова
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Яна Александрова
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Юрий Ефимов
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Роман Кадиков
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Фотограф: Михаил Вильчук
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