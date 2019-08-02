Коктейль в бутике Dior

В этом году бутик Dior отмечает десятилетие в Петербурге, поэтому коктейль в честь выхода новой осенне-зимней коллекции было решено совместить с пре-пати юбилея. В новой коллекции prêt-à-porter Мария Грация Кьюри обращается к стилю тедди-герлз — британской субкультуре бунтарок, выбирающих смелые прически, мужские пиджаки и широкие юбки. Присмотреть политически верные образы пришли благотворитель Екатерина Смольникова, фэшн-блогер Виктория Портфолио, актриса Полина Сидихина и другие.