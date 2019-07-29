Юбилейный Present Perfect Festival в «Севкабель Порту»
Фестиваль электронной музыки и современного искусства оккупировал всю территорию бывшей промзоны, часть которой была недоступна для посетителей ранее. С индустриальным пейзажем «Севкабель Порта» гармонировал лайн-ап из артистов со всего мира: икона немецкого техно Ellen Allien и психоделик-рокеры Dollkraut, российская команда Pinkshinyultrablast и почетный пионер электро-фанка The Egyptian Lover.
На главной сцене лайвы сопровождал спектакль с постоянно меняющимися декорациями, а в историческом кабельном цеху Red Light Radio установил площадку в виде спортзала. В этом году на самой жаркой локации Present Perfect прошел музыкальный поединок между командой гастрольных артистов и сборной локальной сцены.
Garden Stage знакомила естественную среду с ее синтетическим аналогом: здесь разбили оазис, окрашенный розовым светом флуоресцентных ламп.
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Полина Осипова, Артур Страус
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Kto DJ?, Ксения Гощицкая, Сергей Сиверцев
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Наталья Наговицына, Екатерина Ассылова
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Касболат Байкулов, Ольга Помогаева
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Михаил Сидоров, Яна Ермакова, Анастасия Цыпкина
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Василий Иванов
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Крис Шабиро
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Николай Галин, Иван Шитьков
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Любовь Петровская
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Виктор Кудряшев, Александр Складчиков, Любовь Васильева
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Кейт Баба, Андрей Ромашев
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Яна Зяблина, Олеся Фокина
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Герман Рунов, Екатерина Коцюба, Наталья Труханович
Фотограф: Александр Попов
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