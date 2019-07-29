Юбилейный Present Perfect Festival в «Севкабель Порту»

Фестиваль электронной музыки и современного искусства оккупировал всю территорию бывшей промзоны, часть которой была недоступна для посетителей ранее. С индустриальным пейзажем «Севкабель Порта» гармонировал лайн-ап из артистов со всего мира: икона немецкого техно Ellen Allien и психоделик-рокеры Dollkraut, российская команда Pinkshinyultrablast и почетный пионер электро-фанка The Egyptian Lover.

На главной сцене лайвы сопровождал спектакль с постоянно меняющимися декорациями, а в историческом кабельном цеху Red Light Radio установил площадку в виде спортзала. В этом году на самой жаркой локации Present Perfect прошел музыкальный поединок между командой гастрольных артистов и сборной локальной сцены.

Garden Stage знакомила естественную среду с ее синтетическим аналогом: здесь разбили оазис, окрашенный розовым светом флуоресцентных ламп.