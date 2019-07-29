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Юбилейный Present Perfect Festival в «Севкабель Порту»

Фестиваль электронной музыки и современного искусства оккупировал всю территорию бывшей промзоны, часть которой была недоступна для посетителей ранее. С индустриальным пейзажем «Севкабель Порта» гармонировал лайн-ап из артистов со всего мира: икона немецкого техно Ellen Allien и психоделик-рокеры Dollkraut, российская команда Pinkshinyultrablast и почетный пионер электро-фанка The Egyptian Lover.

На главной сцене лайвы сопровождал спектакль с постоянно меняющимися декорациями, а в историческом кабельном цеху Red Light Radio установил площадку в виде спортзала. В этом году на самой жаркой локации Present Perfect прошел музыкальный поединок между командой гастрольных артистов и сборной локальной сцены.

Garden Stage знакомила естественную среду с ее синтетическим аналогом: здесь разбили оазис, окрашенный розовым светом флуоресцентных ламп.

Знакомьтесь: мультимедиа-художники Tundra покорили фестивали Sonar и Mutek, на очереди — Present Perfect

  • Крис Шабиро

  • Николай Галин, Иван Шитьков

  • Любовь Петровская

  • Виктор Кудряшев, Александр Складчиков, Любовь Васильева

  • Кейт Баба, Андрей Ромашев

  • Яна Зяблина, Олеся Фокина

  • Герман Рунов, Екатерина Коцюба, Наталья Труханович

  • Николай Филиппов, Всеволод Скворода 

  • Юлия Чубукова, Леонид Чубуков

  • Саша Банч, Наташа Пасахари 

  • Анжелина Михайлова, Юлия Яблуновская

  • Виолетта Немых 

  • Варвара Щербакова

  • Семен Куколь, Галина Куколь

  • Артем Дьячков

  • Марат Кортез

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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