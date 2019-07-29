Все гости открытия Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии

Проект «Новая Голландия» запустит Международный фестиваль дебютного кино в 2020 году, но первые конкурсанты на остров прибыли уже в минувшие выходные. В честь открытия превью фестиваля в Kuznya House устроили ужин и вечеринку под руководством идеолога Kisa Bar и распорядителя столичных ассамблей Алексея Киселева.

На сцене солировала Анна Чиповская под аккомпанемент бэнда Бориса Фрумкина — отца актрисы и потомственного джазмена. Ночное дежурство на себя взял диджей Ефим Гинзбург, который, как выяснилось, умеет позировать для десятка камер одновременно и талантливо сочетать Фараона с Мадонной.

Среди гостей в этот вечер были президент фестиваля Александр Роднянский, продюсер Константин Эрнст с актрисой Софьей Эрнст, предприниматель Полина Юмашева, актрисы Светлана Устинова и Маруся Фомина и директор Центра документального кино DOC Софья Капкова.