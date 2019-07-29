Все гости открытия Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии
Проект «Новая Голландия» запустит Международный фестиваль дебютного кино в 2020 году, но первые конкурсанты на остров прибыли уже в минувшие выходные. В честь открытия превью фестиваля в Kuznya House устроили ужин и вечеринку под руководством идеолога Kisa Bar и распорядителя столичных ассамблей Алексея Киселева.
На сцене солировала Анна Чиповская под аккомпанемент бэнда Бориса Фрумкина — отца актрисы и потомственного джазмена. Ночное дежурство на себя взял диджей Ефим Гинзбург, который, как выяснилось, умеет позировать для десятка камер одновременно и талантливо сочетать Фараона с Мадонной.
Среди гостей в этот вечер были президент фестиваля Александр Роднянский, продюсер Константин Эрнст с актрисой Софьей Эрнст, предприниматель Полина Юмашева, актрисы Светлана Устинова и Маруся Фомина и директор Центра документального кино DOC Софья Капкова.
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Александр Роднянский
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Анна Чиповская, Борис Фрумкин
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Светлана Устинова
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Софья Эрнст
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Полина Юмашева, Софья Капкова
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Ирина Зигура, Константин Эрнст
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Маруся Фомина
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Мария Смирнова, Шорена Джинали, Марина Железнова, Екатерина Лапшина
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Анна Чиповская, Борис Фрумкин
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Дарья Чаруша
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Мария Белик
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Полина Бондарева, Кирилл Бондарев
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Максим Стоянов, Элис Остин
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Эфим Гинзбург
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Василий Буткевич, Мария Крылова
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Светлана Устинова, Илья Стюарт
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Александра Новоселова, Наталия Святогор
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Анна Чиповская, Дмитрий Ендальцев
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Дарья Котова
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Ольга Ефремова, Дарья Зонова, Светлана Раевская
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Елена Соловьева
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Мария Загребельная, Антон Белов
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Артем Балаев, Эрик Согомонян
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Мария Лимонова
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Анна Филипова
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Мария Горбут
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Алексей Костромин, Гузель Зарипова
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Станислав Ершов
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