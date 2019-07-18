Вечер в Bvlgari по случаю выхода коллекции Cinemagia
Бутик Bvlgari устроил вечеринку по мотивам гранд-приема на острове Капри — в честь выхода коллекции высокого ювелирного искусства Cinemagia. В «Магии кино» римские мастера воплотили таланты блистательных звезд экрана от Одри Хепберн до Аниты Экберг, а также оскароносных режиссеров Федерико Феллини и Мартина Скорсезе.
Пока новые произведения только собираются в Петербург, гости примерили «змеиные» украшения Serpenti и поспешили сделать пленочные фотографии на красной дорожке. Вдохновлялись La Dolce Vita владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, режиссер Алексей Герман-младший, танцовщица Кейко Ли и другие.
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Анна Ксенз, Оксана Золотухина
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Ада Егорова, Наталья Меньшикова
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Кейко Ли
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Александра Емельянова, Алексей Ким
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Галина Гребнева, Вера Сазонова
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Лев Авербах, Виктория Флер
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Наталья Рабощук
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Николай Яблонский, Марина Бурлон
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