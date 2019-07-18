Вечер в Bvlgari по случаю выхода коллекции Cinemagia

Бутик Bvlgari устроил вечеринку по мотивам гранд-приема на острове Капри — в честь выхода коллекции высокого ювелирного искусства Cinemagia. В «Магии кино» римские мастера воплотили таланты блистательных звезд экрана от Одри Хепберн до Аниты Экберг, а также оскароносных режиссеров Федерико Феллини и Мартина Скорсезе.

Пока новые произведения только собираются в Петербург, гости примерили «змеиные» украшения Serpenti и поспешили сделать пленочные фотографии на красной дорожке. Вдохновлялись La Dolce Vita владелица сети Babochka Хатуля Авсаджанашвили, режиссер Алексей Герман-младший, танцовщица Кейко Ли и другие.