Национальный день Франции в правительственной резиденции K-2
Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге устроило прием в честь главного праздника Пятой республики — Дня взятия Бастилии. Генеральный консул Уго де Шаваньяк приветствовал в правительственной резиденции К-2 всех, кто помогает многовековой любви между двумя странами оставаться искренней и взаимной. Представители бизнеса, деятели культуры и науки, а также дипломаты со всего мира с ностальгией вспоминали триумф Франции на ЧМ-2018 и возгласом «Vive la France!» встречали новость о скором визите директора Лувра в Эрмитаж.
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Уго де Шаваньяк, Мария-Клара де Шаваньяк
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Евгений Григорьев, Владимир Запевалов
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Ольга Гейдарова, Мария Седова
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Юлия Стрижак, Фабио Мастранджело
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Яна Гребенщикова, Артем Гребенщиков
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Элен Малле, Сергей Лукин, Ален Элу
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Франсуа Марван
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Юрий Ефимов, Ада Егорова
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Уго де Шаваньяк, Евгений Григорьев, Владимир Запевалов, Сергей Перминов
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Александр Боровский, Наталья Лях
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Олег Эйбен
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Сергей Медведев
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