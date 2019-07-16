Национальный день Франции в правительственной резиденции K-2

Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге устроило прием в честь главного праздника Пятой республики — Дня взятия Бастилии. Генеральный консул Уго де Шаваньяк приветствовал в правительственной резиденции К-2 всех, кто помогает многовековой любви между двумя странами оставаться искренней и взаимной. Представители бизнеса, деятели культуры и науки, а также дипломаты со всего мира с ностальгией вспоминали триумф Франции на ЧМ-2018 и возгласом «Vive la France!» встречали новость о скором визите директора Лувра в Эрмитаж.