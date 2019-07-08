Раппопорт, Козловский и Цыпкин стали участниками благотворительного проекта «Самый длинный стол»
«Новая Голландия» собрала единомышленников за стометровым столом, чтобы вместе помочь детям с редким генетическим заболеванием. В рамках благотворительного проекта «Самый длинный стол» на липовой аллее готовили кафе-резиденты острова, а также объединение Duo.Band и шеф ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин.
Попечители фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин вместе с подопечными рисовали на заборе по заветам Тома Сойера, а затем переместились на Главную сцену, где прочитали свои любимые сказки.
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Алена Куратова
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Игорь Гришечкин, Инна Гришечкина
Фотограф: Дмитрий Колесов, Никита Шубный
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