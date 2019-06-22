Первый день рождения La Perla Seafood Bar

Сифуд-патриарх Игорь Мельцер уже 20 лет предлагает достойную альтернативу дальним гастропоездкам в Бретань, а разговоры о сезонности устриц называет происками соседей из стейк-хаусов. И мы охотно верим! Доказательства предъявили на вечеринке по случаю первого дня рождения La Perla Seafood Bar: хлебосольная встреча дюжиной устриц (некоторых замариновали в алкогольных коктейлях!), шампанское из неиссякаемого источника и диджей-настроение Анатолий Бузинский. Танцевали долго и настойчиво, не жалея ног, пока спонтанное петербургское лето не пригласило на опен-эйр в Графском переулке. Там музыкальную часть взяли на себя солист Мариинского театра Марко Боццато и пиар-гуру Ольга Мельцер, акапельно исполнявшие певицу Adele.