Открытие выставки Александра Рубцова в особняке графа Румянцева
В особняк графа Румянцева ресторатор Меди Дусс привез более 80-и работ ориенталиста Александра Рубцова из своей частной коллекции. Художник, воспевающий Магриб, большую часть жизни прожил в Тунисе, где сегодня его картинами зачастую украшают правительственные резиденции.
Вернисаж, прошедший в дни ПМЭФ, посетили политики и представители бизнес-элиты страны: предприниматель Михаил Зингаревич, глава аукционного агентства Baltzer Григорий Бальцер и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который поблагодарил Меди Дусса за напоминание россиянам об имени их великого соотечественника. Перед гостями исторических интерьеров выступил пианист Юрий Розум.
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Михаил Зингаревич, Юрий Розум, Меди Дусс
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Ольга Марголина, Тимур Дмитриев
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Вера Шнайдер, Дмитрий Шнайдер
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Лилия Наумова, Олег Смакотин
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Энтони Лассанианос, Изабелла Кап, Рене Флэммер
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Светлана Видман, Наталья Видман
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Елена Бальцер, Григорий Бальцер, Сара Бальцер
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Виктория Финк, Даниил Вертинский
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Оксана Смирнова
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Александр Хуруджи, Ерлан Касенов
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Юрий Розум
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Юлиана Горбунова
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Мария Пазельцар
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Ольга Гаустова
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Сергей Бугаев-Африка, Анна Филиппова, Азамат Цебоев
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Алина Деннин
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Юлия Топольская, Махмуд Буссельми
Фотограф: Илья Круглянский
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