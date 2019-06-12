Открытие выставки Александра Рубцова в особняке графа Румянцева

В особняк графа Румянцева ресторатор Меди Дусс привез более 80-и работ ориенталиста Александра Рубцова из своей частной коллекции. Художник, воспевающий Магриб, большую часть жизни прожил в Тунисе, где сегодня его картинами зачастую украшают правительственные резиденции.

Вернисаж, прошедший в дни ПМЭФ, посетили политики и представители бизнес-элиты страны: предприниматель Михаил Зингаревич, глава аукционного агентства Baltzer Григорий Бальцер и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который поблагодарил Меди Дусса за напоминание россиянам об имени их великого соотечественника. Перед гостями исторических интерьеров выступил пианист Юрий Розум.