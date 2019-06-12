18+

Открытие выставки Александра Рубцова в особняке графа Румянцева

В особняк графа Румянцева ресторатор Меди Дусс привез более 80-и работ ориенталиста Александра Рубцова из своей частной коллекции. Художник, воспевающий Магриб, большую часть жизни прожил в Тунисе, где сегодня его картинами зачастую украшают правительственные резиденции.

Вернисаж, прошедший в дни ПМЭФ, посетили политики и представители бизнес-элиты страны: предприниматель Михаил Зингаревич, глава аукционного агентства Baltzer Григорий Бальцер и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который поблагодарил Меди Дусса за напоминание россиянам об имени их великого соотечественника. Перед гостями исторических интерьеров выступил пианист Юрий Розум.

  • Михаил Зингаревич, Юрий Розум, Меди Дусс

  • Ольга Марголина, Тимур Дмитриев

  • Вера Шнайдер, Дмитрий Шнайдер

  • Лилия Наумова, Олег Смакотин

  • Энтони Лассанианос, Изабелла Кап, Рене Флэммер

  • Светлана Видман, Наталья Видман

  • Елена Бальцер, Григорий Бальцер, Сара Бальцер

  • Виктория Финк, Даниил Вертинский

  • Оксана Смирнова

  • Александр Хуруджи, Ерлан Касенов

Фотограф: Илья Круглянский

Комментарии (0)
Автор: Leo Kasatkin
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также