Гости концерта Андреа Бочелли на Дворцовой площади
В первый день фестиваля ПМЭФ «От классики до рока» на сцену вышли легенда мировой оперной сцены Андреа Бочелли и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Кульминацией гала-концерта стало выступление приглашенных артистов, не заявленных в официальной программе: сына итальянского тенора Маттео Бочелли, виолончелистки Анастасии Петришак, а также певицы Зары, не в первый раз исполнившей Time to Say Goodbye в дуэте с Андреа. Среди зрителей исторического Open Air были предприниматель Олег Тиньков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и политик Андрей Турчак.
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Маттео Бочелли, Аида Гарифуллина, Андреа Бочелли
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Андреа Бочелли
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Кира Турчак, Андрей Турчак
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Виктория Шелягова, Олег Шелягов
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Марианна Максимовская
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Елена Бадмаева, Алексей Семенов
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Ирада Вовненко, Юлия Хельд
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Вадим Че, Виктория Арзамасцева
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Анатолий Бузинский, Дмитрий Левин
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Ада Егорова
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Анастасия Контарович, Вадим Бордюг
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Константин Сухенко
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Фотограф: Михаил Вильчук
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