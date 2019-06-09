Гости концерта Андреа Бочелли на Дворцовой площади

В первый день фестиваля ПМЭФ «От классики до рока» на сцену вышли легенда мировой оперной сцены Андреа Бочелли и солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина. Кульминацией гала-концерта стало выступление приглашенных артистов, не заявленных в официальной программе: сына итальянского тенора Маттео Бочелли, виолончелистки Анастасии Петришак, а также певицы Зары, не в первый раз исполнившей Time to Say Goodbye в дуэте с Андреа. Среди зрителей исторического Open Air были предприниматель Олег Тиньков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и политик Андрей Турчак.