Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019

Чествовали героев нашего времени все собравшиеся в преобразованном пространстве «Севкабель Порта». Музыка композитора Владимира Раннева и камерный хор Festino воспели имена участников списка «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», а скульптура золотого крыла, вручную созданная Верой Мартынов, вдохновила лауреатов на новые подвиги. Специальными призами от партнеров премии наградили медиахудожника и союзника искусственного интеллекта Егора Крафта, идеолога курорта «Первая Линия» Марию Грудину, а также команду модного бренда 404 NOT FOUND Алену Феликсову и Антона Рудзата.

Смотрите также первую, вторую и третью части красной дорожки.