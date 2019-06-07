Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019
Чествовали героев нашего времени все собравшиеся в преобразованном пространстве «Севкабель Порта». Музыка композитора Владимира Раннева и камерный хор Festino воспели имена участников списка «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», а скульптура золотого крыла, вручную созданная Верой Мартынов, вдохновила лауреатов на новые подвиги. Специальными призами от партнеров премии наградили медиахудожника и союзника искусственного интеллекта Егора Крафта, идеолога курорта «Первая Линия» Марию Грудину, а также команду модного бренда 404 NOT FOUND Алену Феликсову и Антона Рудзата.
Смотрите также первую, вторую и третью части красной дорожки.
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Яна Кошкина
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Арина Шевцова
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Рамиль Абдеев, Виталий Александров, Сергей Куликов
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Геннадий Короткевич
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Андрей Иванов
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Георгий Семененко
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Мария Тарнавская, Артем Кардаш, Евдокия Горбовская, Екатерина Зубкова, Денис Соколов
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Рауль Гайнетдинов
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Иван Бакаидов
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Виктор Вилисов
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Дмитрий Иоффе
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Максим Косьмин, Ксения Сидорина, Мария Тычинина
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Мария Элькина
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Елизавета Боярская, Надежда Позднякова
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Михаил Падисов
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Александр Вознесенский
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«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
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Фотографы: Илья Круглянский, Александр Попов
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