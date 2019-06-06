Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть III
Торжественная «Нецеремония» выполнила главную миссию премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и объединила в пространстве «Севкабель Порта» актеров, бизнесменов, музыкантов, городских активистов, ученых с мировым именем, дизайнеров, писателей, урбанистов и экологов. Памятные статуэтки получили 50 лауреатов, среди которых были звезда мелодрамы «Лед» Аглая Тарасова, писательница Ирина Оганова, хирург-онколог Андрей Павленко, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и наш психотерапевт Андрей Курпатов. «Собака.ru» благодарит Johnnie Walker за многолетнее партнерство и дружбу.
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Елизавета Боярская, Надежда Позднякова
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Максим Косьмин, Ксения Сидорина
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Карина Графова
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Анна Белоцерковец, Антон Збрицкий
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Раксана Самохвалова
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Никита Меситов
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Анастасия Контарович, Вадим Бордюг, Юлия Васильева
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Инна Воронкова, Дмитрий Абрамов
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Олег Стрелец, Владлена Стрелец
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Ирина Герасимова, Ильдар Якубов
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Алексей Миронов, Елизавета Климкова, Александр Николаев
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«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
Премиальные классы Яндекс. Такси,
Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Дмитрий Колесов, Илья Круглянский, Александр Попов, Елизавета Медунецкая
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