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Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть III

Торжественная «Нецеремония» выполнила главную миссию премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и объединила в пространстве «Севкабель Порта» актеров, бизнесменов, музыкантов, городских активистов, ученых с мировым именем, дизайнеров, писателей, урбанистов и экологов. Памятные статуэтки получили 50 лауреатов, среди которых были звезда мелодрамы «Лед» Аглая Тарасова, писательница Ирина Оганова, хирург-онколог Андрей Павленко, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и наш психотерапевт Андрей Курпатов. «Собака.ru» благодарит Johnnie Walker за многолетнее партнерство и дружбу.

Смотрите также первую и вторую часть красной дорожки.

  • Дмитрий Шпаков

  • Аксинья Ушакова, Артем Иванов

  • Анастасия Орехова 

  • Лина Пронина

  • Ирина Парфенова

  • Екатерина Зубкова, Дуся Горбовская, Анна Дмитриева

  • Дарья Гладких

  • Маргарита Шмакова

  • Дарья Сукоро-Табенская, Николай Сукора-Табенский

  • Олег Стрелец, Владлена Стрелец

  • Ирина Герасимова, Ильдар Якубов

  • Алексей Миронов, Елизавета Климкова, Александр Николаев

  • Анна Силина

  • Алена Секарова, Алиса Галилей 

  • Мария Дризик

  • Анастасия Синкевич

  • Виктория Тененбаум, Кирилл Левый

  • Маргарита Слуцкая

  • Юлия Горшенина, Мария Свиридова

  • Наталья Гутник 

  • Ксения Желудова

  • Азамат Цебоев, Наталья Спирина

  • Роман Ляпин, Елена Черногал

  • Роман Шарук

  • Евгений Лысый

  • Жанна Дембо

  • Дарья Волкова

  • Марина Краснова

  • Карина Харина

  • Гульназ Алпарова

  • Виктория Красовская

«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2019»:

главный универмаг Петербурга ДЛТ,

Испанский Ювелирный Дом TOUS,

glo,

Nespresso,

Премиальные классы Яндекс. Такси,

Группу компаний Stroganoff Group.

Фотографы: Михаил Вильчук, Виталий Коликов, Дмитрий Колесов, Илья Круглянский, Александр Попов, Елизавета Медунецкая

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Автор: Leo Kasatkin
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