Красная дорожка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2019. Часть III

Торжественная «Нецеремония» выполнила главную миссию премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» и объединила в пространстве «Севкабель Порта» актеров, бизнесменов, музыкантов, городских активистов, ученых с мировым именем, дизайнеров, писателей, урбанистов и экологов. Памятные статуэтки получили 50 лауреатов, среди которых были звезда мелодрамы «Лед» Аглая Тарасова, писательница Ирина Оганова, хирург-онколог Андрей Павленко, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и наш психотерапевт Андрей Курпатов. «Собака.ru» благодарит Johnnie Walker за многолетнее партнерство и дружбу.

Смотрите также первую и вторую часть красной дорожки.