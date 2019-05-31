Коктейль в бутике Salvatore Ferragamo

Бутик Salvatore Ferragamo пригласил поклонников бренда на вечерний коктейль по случаю перезапуска музейной коллекции Ferragamo’s Creations. Линия задумана как собрание реплик обуви и сумок, созданных Сальваторе для голливудских звезд: дизайнер создал копии легендарных балеток Одри Хепберн и лодочки, которые носила Мерлин Монро в фильме «В джазе только девушки». Подобрать пару на красную дорожку «Кинотавра» пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, актрисы Полина Сидихина, модель Галина Голованова, издатель Борис Пиотровский и актриса Полина Толстун.