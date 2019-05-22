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День рождения Dom Boutique Hotel

В честь трехлетия Dom Boutique декораторы разбили в отеле сад по образу и подобию Летнего. Реплика удалась: на красной ковровой дорожке гостей приветствовали муза поэзии Эвтерпа с арфой в руках и богиня весны Флора, как говорят, прибывшая с гигантскими цветочными инсталляциями.

Управляющая Марианна Нойманн поблагодарила друзей за поддержку и предложила в честь торжества следовать примеру тех 57 тысяч постояльцев, которые за годы работы бутик-отеля выпили 4 тысячи литров шампанского. С теми, кто ежедневно обеспечивает пятизвездочный сервис, гостей познакомили на фотовыставке Meet the Staff and Fall in Love. Цель проекта — представить каждого сотрудников как личность со своей историей, шармом и обаянием.

  • Владимир Пашковский, Марианна Нойманн, Юлия Пашковская 

  • Никита Кондрушенко

  • Максим Матвеев

  • Екатерина Орос, Алена Слободан

  • Екатерина Ваулина

  • Татьяна Эвераарс, Генри Эвераарс

  • Алексей Козлов, Светлана Пушкова

  • Анна Озеркова, Евгения Анцырева

  • Федор Васильев, Яна Курчевенкова
     

  • Юрий Молодковец, Наталья Дудий
  • Алексей Городнев

  • Виктория Бородинец, Анатолий Бородинец

  • Елена Григорьева

  • Евгения Астафьева

  • Вахтанг Анакидзе

  • Ольга Угарова

  • Анастасия Зайцева, Максим Скопин

  • Вадим Чумак, Феликс Народицкий

  • Анна Мемешкина

  • Юлия Топольская, Карина Хабачева

  • Екатерина Слокотович, Дмитрий Слокотович

  • Елена Глебова

  • Семен Голубев, Андрей Микешин

  • Андрей Пепелин

  • Ксения Амелина, Сергей Быстров

  • Елена Стравинская

  • Ольга Никулина, Екатерина Фомина

  • Федор Васильев, Антонина Плетцер

  • Анна Крюкова, Айна Магомедова

  • Оксана Безбабных

  • Тамара Баранова

  • Анна Передня

  • Екатерина Слокотович

  • Денис Казберов, Валерия Ривлина

  • Юлия Калякина, Светлана Клюева

  • Андрей Розанов, Елена Григорьева, Дмитрий Слокотович

  • Наталья Касеги

  •  Елена Леонова

  • Лайз Брукерт, Джейн Стеггол

Фотограф: Тимур Ахияров

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Автор: Leo Kasatkin
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