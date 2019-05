День рождения Dom Boutique Hotel

В честь трехлетия Dom Boutique декораторы разбили в отеле сад по образу и подобию Летнего. Реплика удалась: на красной ковровой дорожке гостей приветствовали муза поэзии Эвтерпа с арфой в руках и богиня весны Флора, как говорят, прибывшая с гигантскими цветочными инсталляциями.

Управляющая Марианна Нойманн поблагодарила друзей за поддержку и предложила в честь торжества следовать примеру тех 57 тысяч постояльцев, которые за годы работы бутик-отеля выпили 4 тысячи литров шампанского. С теми, кто ежедневно обеспечивает пятизвездочный сервис, гостей познакомили на фотовыставке Meet the Staff and Fall in Love. Цель проекта — представить каждого сотрудников как личность со своей историей, шармом и обаянием.