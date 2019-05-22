День рождения Dom Boutique Hotel
В честь трехлетия Dom Boutique декораторы разбили в отеле сад по образу и подобию Летнего. Реплика удалась: на красной ковровой дорожке гостей приветствовали муза поэзии Эвтерпа с арфой в руках и богиня весны Флора, как говорят, прибывшая с гигантскими цветочными инсталляциями.
Управляющая Марианна Нойманн поблагодарила друзей за поддержку и предложила в честь торжества следовать примеру тех 57 тысяч постояльцев, которые за годы работы бутик-отеля выпили 4 тысячи литров шампанского. С теми, кто ежедневно обеспечивает пятизвездочный сервис, гостей познакомили на фотовыставке Meet the Staff and Fall in Love. Цель проекта — представить каждого сотрудников как личность со своей историей, шармом и обаянием.
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Владимир Пашковский, Марианна Нойманн, Юлия Пашковская
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Максим Матвеев
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Екатерина Орос, Алена Слободан
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Екатерина Ваулина
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Татьяна Эвераарс, Генри Эвераарс
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Алексей Козлов, Светлана Пушкова
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Анна Озеркова, Евгения Анцырева
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Федор Васильев, Яна Курчевенкова
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Юрий Молодковец, Наталья Дудий
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Виктория Бородинец, Анатолий Бородинец
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Елена Григорьева
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Евгения Астафьева
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Ольга Угарова
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Анастасия Зайцева, Максим Скопин
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Вадим Чумак, Феликс Народицкий
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Анна Мемешкина
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Юлия Топольская, Карина Хабачева
Фотограф: Тимур Ахияров
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