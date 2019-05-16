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Закрытый концерт Юрия Антонова в «Севкабель Порт»

Ежегодные приемы коллегии адвокатов Pen & Paper наводят ужас на светских промоутеров, ведь борьба за почетных гостей в лихие времена ПМЮФ разгорается с двойной силой. Юристы со всего мира, арт-сообщество, представители бизнеса и буржуазии вняли призыву «Лучше придти на Pen & Paper», напечатанному на пригласительных: среди собравшихся в пространстве «Севкабель Порт» были издатель Борис Пиотровский, писательница Ирина Оганова, леди Dior Шорена Джинали, публицист Николай Усков, каллиграф Покрас Лампас и многие другие. Синергия Финского залива и живого исполнения Юрием Антоновым «Море-море, мир бездонный...» дала непредвиденный результат: служители Фемиды требовали выступления Александра Розенбаума, а затем, соблюдая закон о тишине, протанцевали под Depeche Mode вплоть до утренней панельной дискуссии.

Закрытый концерт Аллы Пугачевой на Юридическом форуме

  • Тима Шоки, Екатерина Баранова

  • Павел Даиси

  • Наталья Малева, Анастасия Дубровская

  • Наталья Бехтерева

  • Алексей Зубков

  • Александра Алехина, Любовь Щипцова

  • Арсений Саламатов, Алена Анисимова

  • Алина Сладковская, Дарья Михайленко

  • Альфия Чисматова, Наталья Еременко

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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