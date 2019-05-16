Закрытый концерт Юрия Антонова в «Севкабель Порт»
Ежегодные приемы коллегии адвокатов Pen & Paper наводят ужас на светских промоутеров, ведь борьба за почетных гостей в лихие времена ПМЮФ разгорается с двойной силой. Юристы со всего мира, арт-сообщество, представители бизнеса и буржуазии вняли призыву «Лучше придти на Pen & Paper», напечатанному на пригласительных: среди собравшихся в пространстве «Севкабель Порт» были издатель Борис Пиотровский, писательница Ирина Оганова, леди Dior Шорена Джинали, публицист Николай Усков, каллиграф Покрас Лампас и многие другие. Синергия Финского залива и живого исполнения Юрием Антоновым «Море-море, мир бездонный...» дала непредвиденный результат: служители Фемиды требовали выступления Александра Розенбаума, а затем, соблюдая закон о тишине, протанцевали под Depeche Mode вплоть до утренней панельной дискуссии.
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Юрий Антонов
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Андрей Резников, Анастасия Пикалова
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Карина Разумовская, Егор Бурдин
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Марина Железнова, Андрей Ковригин
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Анна Ксенз
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Александра Глазкова, Александра Корнеева, Евгения Овчаренко
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Александр Архипов, Алиса-Анастасия Архипова
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Елена Бадмаева, Светлана Сальникова
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Виталий Котов, Денис Химиляйне, Елена Анисимова
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Ева Мохаммед
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Григорий Соловьев, Елизавета Зиновьева
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Игорь Троилин, Дарья Добрынина
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Наталья Карасева, Алексей Максимов
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Алина Есенина, Евгений Петров
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Антон Соловьев, Полина Жукова
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Елена Лазаренко
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Алексей Ким
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Борис Андреев, Игорь Андреев
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Кирилл Карачев, Елена Лащинская
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Елена Юшина
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Мария Михайлова, Инна Анащенко
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Дарья Сушинская, Мария Петрова
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Павел Даиси
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Наталья Малева, Анастасия Дубровская
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Наталья Бехтерева
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Алексей Зубков
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Александра Алехина, Любовь Щипцова
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Арсений Саламатов, Алена Анисимова
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Алина Сладковская, Дарья Михайленко
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Альфия Чисматова, Наталья Еременко
Фотограф: Никита Шубный
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