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Торжественное закрытие фестиваля Dance Open

В этом году международный фестиваль балета Dance Open не вручал лучшим исполнителям награду Dance Open Awards, традиционно выполненную в виде хрустального слепка ноги Анны Павловой. Однако обстоятельство не спасло зрителей и звезд мирового балета от волнения: на гала-вечере в Александринском театре выступили кубинская сенсация Осиэль Гунео с Прима-балериной театра «Ла Скала» Вирной Топпи, Премьер Американского балетного театра Даниил Симкин, вскруживший головы поклонниками прыжками в финальном поклоне, Прима Большого театра Евгения Образцова с гран па из балета «Коппелия», Премьер Национального балета Нидерландов Вито Маццео и многие другие.

Отмечали окончание недельного балетного саммита на приеме в отеле «Метрополь». Поднять бокалы за совершеннолетие фестиваля и поздравить его идеолога Екатерину Галанову пришли режиссер Александр Молочников, хореограф Ханс ван Манен, галерист Михаил Сасонко, глава ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.

  • Виталий Котов

  • Мария Кочеткова, Себастиан Клоборг, Осиэль Гунео

  • Чинара Ализаде, Патрик Вальчак

  • Михаил Сасонко, Юлия Акимова

  • Гилерме Дуарте, Шейл Вэгман

  • Денис Дроздюк, Антонина Скобина

  • Давид Трензимич, Мелисса Хэмилтон 

  • Надежда Шубарева

  • Мауро де Кандия

  • Дмитрий Левин, Анастасия Левина

  • Фернандо Ромеро, Луис Диего Лосада, Хосе Луис Лосада

  • Кристина Хомова

  • Фернандо Ромеро, Вито Монтарули, Хосе Мануэль Бузон Руис

  • Юка Эбихара, Павел Концевой

  • Елена Бельченко, Мария Чернобровкина

  • Леонтий Касаткин

  • Елена Ворошилова, Елена Шанина, Лейла Гучмазова

  • Катерина Резникова

  • Тима Шоки

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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