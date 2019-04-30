Торжественное закрытие фестиваля Dance Open

В этом году международный фестиваль балета Dance Open не вручал лучшим исполнителям награду Dance Open Awards, традиционно выполненную в виде хрустального слепка ноги Анны Павловой. Однако обстоятельство не спасло зрителей и звезд мирового балета от волнения: на гала-вечере в Александринском театре выступили кубинская сенсация Осиэль Гунео с Прима-балериной театра «Ла Скала» Вирной Топпи, Премьер Американского балетного театра Даниил Симкин, вскруживший головы поклонниками прыжками в финальном поклоне, Прима Большого театра Евгения Образцова с гран па из балета «Коппелия», Премьер Национального балета Нидерландов Вито Маццео и многие другие.

Отмечали окончание недельного балетного саммита на приеме в отеле «Метрополь». Поднять бокалы за совершеннолетие фестиваля и поздравить его идеолога Екатерину Галанову пришли режиссер Александр Молочников, хореограф Ханс ван Манен, галерист Михаил Сасонко, глава ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.