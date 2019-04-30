Торжественное закрытие фестиваля Dance Open
В этом году международный фестиваль балета Dance Open не вручал лучшим исполнителям награду Dance Open Awards, традиционно выполненную в виде хрустального слепка ноги Анны Павловой. Однако обстоятельство не спасло зрителей и звезд мирового балета от волнения: на гала-вечере в Александринском театре выступили кубинская сенсация Осиэль Гунео с Прима-балериной театра «Ла Скала» Вирной Топпи, Премьер Американского балетного театра Даниил Симкин, вскруживший головы поклонниками прыжками в финальном поклоне, Прима Большого театра Евгения Образцова с гран па из балета «Коппелия», Премьер Национального балета Нидерландов Вито Маццео и многие другие.
Отмечали окончание недельного балетного саммита на приеме в отеле «Метрополь». Поднять бокалы за совершеннолетие фестиваля и поздравить его идеолога Екатерину Галанову пришли режиссер Александр Молочников, хореограф Ханс ван Манен, галерист Михаил Сасонко, глава ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.
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Ханс ван Манен
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Александр Молочников, Юрий Посохов
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Ольга Беленкис, Патрик Вальчак
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Оснабрюк
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Вирна Топпи, Вито Маццео, Виктория Джаяни
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Йун Масуда
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Игорь Цвирко
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Хе Сео, Жермен Луве
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Мария Кочеткова, Себастиан Клоборг
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Оснабрюк
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Римма Лурье
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Осиэль Гунео
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Татьяна Мельник, Евгения Образцова
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Мария Кочеткова, Себастиан Клоборг, Осиэль Гунео
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Чинара Ализаде, Патрик Вальчак
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Михаил Сасонко, Юлия Акимова
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Гилерме Дуарте, Шейл Вэгман
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Денис Дроздюк, Антонина Скобина
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Давид Трензимич, Мелисса Хэмилтон
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Надежда Шубарева
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Елена Бельченко, Мария Чернобровкина
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Елена Ворошилова, Елена Шанина, Лейла Гучмазова
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Катерина Резникова
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Фотограф: Александр Попов
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