Церемония вручения премии Сергея Курехина в Каменноостровском театре
Режиссер 10-й церемонии Федор Курехин развернул постановку вокруг опыта мистерии: почетное место на сцене заняла гигантская голова легенды петербургского андеграунда Сергея Курехина, которая претерпевала метаморфозы с помощью видеопроекций и хранила в себе 10 семян-статуэток — по одному на каждую номинацию. В этом году премия отказалась от традиционного формата вручения, позволив победителям (список которых вы можете посмотреть здесь) самим забрать награду и произнести торжественную речь из головы лидера «Поп-механики». А сопроводили волнительные моменты Ансамбль Современной Музыки и произведения авангардистов Джона Кейджа, Мортона Фелдмана и, конечно, самого Сергея Курехина.
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Анна Нова
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Наталия Федорова
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Виктор Вилисов
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Мария Катц
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Анна Франц, Елена Губанова
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Семен Михайловский, Иван Говорков
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Полина Бондарева, Татьяна Мейлунас, Елена Юшина
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Александр Морозов
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Анна Ялова, Дмитрий Ялов
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Антон Кочуркин, Ирина Седых, Юлия Бычкова
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Владимир Селезнев, Екатерина Юшкевич
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Владимир Селезнев
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Ася Маракулина
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Ален Элу
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Алексей Ловцов
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Леонтий Касаткин, Жанна Галай
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Александра Генералова, Александр Буренков
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Юлия Кузнецова, Владимир Абих
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Дарина Казанцева, Ольга Зайцева, Алексей Управитель
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Павел Даиси, Дарья Герцева
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Ирина Герасимова
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Марго Бор, Егор Звездин
Фотограф: Александр Попов
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