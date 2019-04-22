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Церемония вручения премии Сергея Курехина в Каменноостровском театре

Режиссер 10-й церемонии Федор Курехин развернул постановку вокруг опыта мистерии: почетное место на сцене заняла гигантская голова легенды петербургского андеграунда Сергея Курехина, которая претерпевала метаморфозы с помощью видеопроекций и хранила в себе 10 семян-статуэток — по одному на каждую номинацию. В этом году премия отказалась от традиционного формата вручения, позволив победителям (список которых вы можете посмотреть здесь) самим забрать награду и произнести торжественную речь из головы лидера «Поп-механики». А сопроводили волнительные моменты Ансамбль Современной Музыки и произведения авангардистов Джона Кейджа, Мортона Фелдмана и, конечно, самого Сергея Курехина.

  • Анна Франц, Елена Губанова

  • Семен Михайловский, Иван Говорков
  • Полина Бондарева, Татьяна Мейлунас, Елена Юшина

  • Александр Морозов

  • Анна Ялова, Дмитрий Ялов

  • Антон Кочуркин, Ирина Седых, Юлия Бычкова

  • Владимир Селезнев, Екатерина Юшкевич

  • Владимир Селезнев

  • Ася Маракулина

  • Ален Элу

  • Алексей Ловцов

  • Павел Игнатьев, Вера Рейхет
  • Леонтий Касаткин, Жанна Галай

  • Александра Генералова, Александр Буренков

  • Юлия Кузнецова, Владимир Абих

  • Дарина Казанцева, Ольга Зайцева, Алексей Управитель

  • Павел Даиси, Дарья Герцева

  • Ирина Герасимова

  • Марго Бор, Егор Звездин

  • Надежда Шереметова, Юрий Гудков

  • Виктор Кудряшов

  • Ксения Желудова

  • Алена Анисимова, Антонина Самохвалова

Фотограф: Александр Попов

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Автор: Leo Kasatkin
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