Церемония вручения премии Сергея Курехина в Каменноостровском театре

Режиссер 10-й церемонии Федор Курехин развернул постановку вокруг опыта мистерии: почетное место на сцене заняла гигантская голова легенды петербургского андеграунда Сергея Курехина, которая претерпевала метаморфозы с помощью видеопроекций и хранила в себе 10 семян-статуэток — по одному на каждую номинацию. В этом году премия отказалась от традиционного формата вручения, позволив победителям (список которых вы можете посмотреть здесь) самим забрать награду и произнести торжественную речь из головы лидера «Поп-механики». А сопроводили волнительные моменты Ансамбль Современной Музыки и произведения авангардистов Джона Кейджа, Мортона Фелдмана и, конечно, самого Сергея Курехина.