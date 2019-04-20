Как прошло DLT Fashion Show 2019

Универмаг ДЛТ собрал модное сообщество города на ежесезонном показе DLT Fashion Show. Приглашенным креативным директором смотра весенне-летней коллекции стала международный стилист Юлия Пелипас — законодатель европейской моды и создатель обложек, восхищающих весь мир. Гости присмотрели главные хайлайты сезона, а утроили восторг от коллекций Balenciaga, Burberry, Gucci, Tom Ford, Celine, Ralph Lauren, Saint Laurent и Acne Studios звезды мирового моделинга — триумфаторы миланской Недели моды Егор Даник и Грета, муза Balmain Любовь Петрова и артист балета Кирилл Соколовский. Определялись, в чем проводить закат на побережье, главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, дизайнер Юлия Матвиенко, писательница Ирина Оганова, психолог Кира Турчак, фотограф Евгения Мурашова и многие другие.