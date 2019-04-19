Предпоказ выставки «Со-отношения» куратора Веры Мартынов

Выставкой «Со-отношения» куратор Вера Мартынов продолжила исследовать скрытые противоречия Петербурга. Проект объединил резидентов галерей Anna Nova, Marina Gisich, FotoDepartament, 11.12 и работы из частных коллекций. На экспозиции в Wynwood больше 50 объектов: бронза 1940-х, подпольная беспредметная живопись середины XX века, графика и фотографии. За перерождением отеля в статусе арт-пространства наблюдали галерист Марина Гисич, дизайнер Андрей Дмитриев, искусствовед Екатерина Андреева, фотограф Юрий Молодковец, коллекционеры Юлия Суходольская и Кирилл Авелев, искусствовед Наталья Сиверина, бизнесмен Сергей Менис и другие.