Предпоказ выставки «Со-отношения» куратора Веры Мартынов
Выставкой «Со-отношения» куратор Вера Мартынов продолжила исследовать скрытые противоречия Петербурга. Проект объединил резидентов галерей Anna Nova, Marina Gisich, FotoDepartament, 11.12 и работы из частных коллекций. На экспозиции в Wynwood больше 50 объектов: бронза 1940-х, подпольная беспредметная живопись середины XX века, графика и фотографии. За перерождением отеля в статусе арт-пространства наблюдали галерист Марина Гисич, дизайнер Андрей Дмитриев, искусствовед Екатерина Андреева, фотограф Юрий Молодковец, коллекционеры Юлия Суходольская и Кирилл Авелев, искусствовед Наталья Сиверина, бизнесмен Сергей Менис и другие.
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Вера Мартынов, Анастасия Баранова
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Александр Вольтман, Ирина Мюнц, Алексей Никульшин
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Марина Гисич, Эдуард Эмдин, Александр Евштокин, Мария Катц
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Юлия Вяткина, Галина Леонтьева
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Анастасия Баранова, Наталья Солопова
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Андрей Рудьев
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Ника Мякиненкова, Митя Харшак
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Андрей Дмитриев, Кирилл Авелев
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Артем Гвоздев
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Юлия Мнушкина, Эдуард Эмдин
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Анна Хорошева
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