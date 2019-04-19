Коктейль по случаю запуска новых ароматов Maison Francis Kurkdjian

Молодой и гениальный парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian устроил коктейль в честь запуска агендерного дуэта Gentle Fluidity — манифеста парфюмера Франсиса Кюркджяна о вопросе идентификации пола. Две композиции «Обволакивающая нежность» созданы из одного и того же списка компонентов, но концентрация и последовательность раскрытия 49-и нот делает звучание разным: в золотом флаконе обволакивающий шлейф создают мускус и ваниль, а в серебряном — мускатный орех и амбровое дерево. Отпраздновать появление нового блокбастера пришли главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, писательница Ирина Оганова, фэшн-блогер Виктория Портфолио, ресторатор Светлана Яковлева и другие.