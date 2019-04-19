Встреча с Сергеем Семаком в отеле «Астория»

Николай Усков продолжил знакомить гостей «Астории» с героями нашего времени. В легендарной «Ротонде» публицист встретился с пятикратный чемпионом России Сергеем Семаком, который уже год воглавляет петербургский «Зенит». В формате открытого интервью (больше напоминавшего встречу старых друзей!) обладатель одной из самых блистательных карьер в российском футболе рассказал о детской мечте стать президентом, работе отцом восьмерых детей и открыл тайну, почему ругает команду даже в том случае, если она сыграла хорошо.