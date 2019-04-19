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Встреча с Сергеем Семаком в отеле «Астория»

Николай Усков продолжил знакомить гостей «Астории» с героями нашего времени. В легендарной «Ротонде» публицист встретился с пятикратный чемпионом России Сергеем Семаком, который уже год воглавляет петербургский «Зенит». В формате открытого интервью (больше напоминавшего встречу старых друзей!) обладатель одной из самых блистательных карьер в российском футболе рассказал о детской мечте стать президентом, работе отцом восьмерых детей и открыл тайну, почему ругает команду даже в том случае, если она сыграла хорошо.

  • Валерия Черняева, Екатерина Богдалова

  • Йоханнес Расмус

  • Виталий Горбачев, Дарья Гордиенко

  • Ольга Смирнова

  • Игорь Колкин, Александр Смирнов

  • Роман Василенко, Валерий Савинов

  • Алексей Городнев

  • Тигран Оганесов, Светлана Оганесова

  • Ольга Эсартия

  • Лада Климова

  • Александр Яшин, Игорь Василевский

  • Наталья Цыганко-Вегера, Алена Савиных

  • Артем Воробьев

  • Светлана Вигман

  • Игорь Василевский

  • Петр Казанский

  • Валерия Ганжула, Игорь Василевский

  • Алла Ринкус

  • Роман Пилюцкий

  • Ольга Карпова

  • Владимир Киреев

  • Нина Змеевец

Фотограф: Виталий Коликов

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Автор: Leo Kasatkin
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