Открытие ресторана Hunt
Улица Рубинштейна приняла в семью нового резидента от создателей Buddha-Bar: ресторан Hunt пропагандирует идею «комфортной» еды — занимательной, но не надуманной. Говорят, команда проекта верит в магию чисел, поэтому объединила в одном пространстве сразу три концепта: raw bar, заселенный живыми моллюсками и морскими ежами, открытую кухню с дровяной печью и мясной ресторан.
Заведение пробуждает первобытные инстинкты: пригласительные, напечатанные на покатых камнях (основном мотиве интерьера!), гости обменяли на комплимент от шефа Евгения Козубова. Ученик Владимира Мухина из White Rabbit Family угощал тартаром с сердцем оленя, холодцом из копченого ребра, сладкой креветкой или лангустином.
-
Галина Белоусова, Евгений Козубов
-
DJ Косинус, Леонид Тяптин
-
DJ Dim Po
-
-
Дарья Смирнова
-
Ольга Леонтьева, Мария Орт
-
-
Марат Кортез, Яна Котова
-
Фотограф: Дмитрий Колесов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.