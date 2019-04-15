Открытие ресторана Hunt

Улица Рубинштейна приняла в семью нового резидента от создателей Buddha-Bar: ресторан Hunt пропагандирует идею «комфортной» еды — занимательной, но не надуманной. Говорят, команда проекта верит в магию чисел, поэтому объединила в одном пространстве сразу три концепта: raw bar, заселенный живыми моллюсками и морскими ежами, открытую кухню с дровяной печью и мясной ресторан.

Заведение пробуждает первобытные инстинкты: пригласительные, напечатанные на покатых камнях (основном мотиве интерьера!), гости обменяли на комплимент от шефа Евгения Козубова. Ученик Владимира Мухина из White Rabbit Family угощал тартаром с сердцем оленя, холодцом из копченого ребра, сладкой креветкой или лангустином.