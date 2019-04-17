Коктейль Spring Kitchen Party в салоне Ardefo

Салон Ardefo пригласил дизайнеров и архитекторов на коктейль в честь выхода новой экспозиции итальянского бренда Cesar — мраморной кухни N_ELLE с интегрированной в нее техникой Asko. Шеф, а в прошлом топ-модель и муза Ральфа Лорена, стала наставником для профессионального сообщества на пути к ЗОЖ: Анастасия Хозисова рассказала о своем опыте питания по системе сыроедения и приготовила гастрономический сет c помощью вакууматора Asko, который позволяет моментально мариновать блюда.