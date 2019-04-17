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Коктейль Spring Kitchen Party в салоне Ardefo

Салон Ardefo пригласил дизайнеров и архитекторов на коктейль в честь выхода новой экспозиции итальянского бренда Cesar — мраморной кухни N_ELLE с интегрированной в нее техникой Asko. Шеф, а в прошлом топ-модель и муза Ральфа Лорена, стала наставником для профессионального сообщества на пути к ЗОЖ: Анастасия Хозисова рассказала о своем опыте питания по системе сыроедения и приготовила гастрономический сет c помощью вакууматора Asko, который позволяет моментально мариновать блюда.

  • Дмитрий Рангелов, Данте Честер

  • Надежда Никитина, Дмитрий Рябцев, Наталья Мищерякова

  • Анастасия Хозисова

  • Владислав Кулекин, Ольга Кулекина

  • Вячеслав Валовень

  • Дарьяна Мамонтенко, Мария Нечаева

  • Анастасия Хозисова

  • Алексей Дорожкин

  • Наталья Ющиева, Микеле Лунетта

  • Елена Бомаш

  • Мария Длугоборская

  • Юлия Тарасенко

  • Татьяна Хорхордина, Мария Яковлева, Лада Лебедева

  • Руслан Кочергин, Светлана Райская

  • Ольга Стебакова

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Автор: Leo Kasatkin
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