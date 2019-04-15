Чтения Ирины Огановой

Искусствовед Ирина Оганова собрала светских интеллектуалов на авторские чтения рассказа «Глубина» из неизданного третьего сборника. Впечатлившись чистосердечием писательницы и драматичными этюдами встреч и расставаний, гости поспешили сделать памятные снимки с исполнителем и отметить скорый выход новой книги праздничным тортом. Почувствовать себя героями романа пришли благотворитель Екатерина Смольникова, основатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина, управляющая Домом Carita Марина Железнова и другие.