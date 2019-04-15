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Чтения Ирины Огановой

Искусствовед Ирина Оганова собрала светских интеллектуалов на авторские чтения рассказа «Глубина» из неизданного третьего сборника. Впечатлившись чистосердечием писательницы и драматичными этюдами встреч и расставаний, гости поспешили сделать памятные снимки с исполнителем и отметить скорый выход новой книги праздничным тортом. Почувствовать себя героями романа пришли благотворитель Екатерина Смольникова, основатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина, управляющая Домом Carita Марина Железнова и другие.

  • Ксения Костина

  • Дарина Козлова

  • Татьяна Скобельцева, Денис Скобельцев

  • Ксения Новолуцкая

  • Анастасия Швед

  • Елена Лазаренко

  • Дарья Резкова, Екатерина Онищева

  • Наталья Привалова

  • Александра Каменская, Наталья Жилина

  • Анна Чеботарь, Алена Антончик

  • Ксения Карибская

  • Оксана Власова

  • Марина Норокос

  • Наталья Довгань, Владимир Митюшкин

  • Юрий Алексеев, Галина Самарова, Александр Абрамов

  • Наталья Дрампьян

  • Мария Козачок

  • Олеся Провоторова

  • Мария Чеблакова

  • Ирина Морозова, Владимир Морозов

  • Андрей Маслаков, Юлия Уварова

  • Наталья Рукина, Таисия Берсенева

  • Нина Змеевец, Кирилл Богданов

  • Игорь Горский, Виктория Горская

  • Зелимхан Зармаев, Алиева Малика

  • Анастасия Локай, Ольга Рзаева

  • Инна Шескина, Кирилл Шескин

  • Екатерина Смольникова, Ирина Оганова, Юлия Роженцева

  • Дарья Резкова

  • Каролина Анакидзе

  • Елена Зубарева, Мария Козачок

  • Ирина Оганова

  • Вера Созонова

  • Глория Тафришьян, Елена Шалалыгина

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Автор: Leo Kasatkin
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