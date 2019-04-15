Чтения Ирины Огановой
Искусствовед Ирина Оганова собрала светских интеллектуалов на авторские чтения рассказа «Глубина» из неизданного третьего сборника. Впечатлившись чистосердечием писательницы и драматичными этюдами встреч и расставаний, гости поспешили сделать памятные снимки с исполнителем и отметить скорый выход новой книги праздничным тортом. Почувствовать себя героями романа пришли благотворитель Екатерина Смольникова, основатель курорта «Первая Линия» Мария Грудина, управляющая Домом Carita Марина Железнова и другие.
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Марина Железнова, Анна Миронова
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Жанна Герцовская, Ирина Гордейко
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Татьяна Тангирова
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Татьяна Котляревская
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Юлия Роженцева
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Анна Чеботарь, Алена Антончик
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Ксения Карибская
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Оксана Власова
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Марина Норокос
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Наталья Довгань, Владимир Митюшкин
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Юрий Алексеев, Галина Самарова, Александр Абрамов
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Наталья Дрампьян
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Мария Козачок
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Олеся Провоторова
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Ирина Морозова, Владимир Морозов
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Андрей Маслаков, Юлия Уварова
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Наталья Рукина, Таисия Берсенева
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Нина Змеевец, Кирилл Богданов
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Игорь Горский, Виктория Горская
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Зелимхан Зармаев, Алиева Малика
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Анастасия Локай, Ольга Рзаева
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Инна Шескина, Кирилл Шескин
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Екатерина Смольникова, Ирина Оганова, Юлия Роженцева
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Дарья Резкова
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Каролина Анакидзе
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Елена Зубарева, Мария Козачок
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Вера Созонова
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Глория Тафришьян, Елена Шалалыгина
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