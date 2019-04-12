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Встреча со Львом Лурье в Dom Boutique Hotel

Идеолог проекта «День Д» Лев Лурье пригласил организаторов и друзей фестиваля в Dom Boutique Hotel, чтобы рассказать о теме будущего сезона — «89-й год». На ужине Лев Яковлевич обсудил с гостями потребности новой России и заметил, что некоторые ответы на вопросы о будущем нашей страны можно найти в событиях 89-го. А руководитель проекта Анастасия Принцева предложила сделать образ Довлатова туристическим брендом Петербурга. Узнать подробности о событиях предстоящего городского праздника пришли фотограф Юрий Молодковец, девелопер Игорь Водопьянов, театральный критик Жанна Зарецкая и другие.

  • Надежда Ставрова

  • Александра Балаева

  • Алена Каурова

  • Татьяна Тындик

  • Елена Боброва, Наталья Яралян

  • Полина Носова

  • Леонид Свердлов

  • Кирилл Авелев

  • Дарья Сидорычева, Артем Мордовской

Фотограф: Никита Шубный

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Автор: Leo Kasatkin
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