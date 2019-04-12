Встреча со Львом Лурье в Dom Boutique Hotel

Идеолог проекта «День Д» Лев Лурье пригласил организаторов и друзей фестиваля в Dom Boutique Hotel, чтобы рассказать о теме будущего сезона — «89-й год». На ужине Лев Яковлевич обсудил с гостями потребности новой России и заметил, что некоторые ответы на вопросы о будущем нашей страны можно найти в событиях 89-го. А руководитель проекта Анастасия Принцева предложила сделать образ Довлатова туристическим брендом Петербурга. Узнать подробности о событиях предстоящего городского праздника пришли фотограф Юрий Молодковец, девелопер Игорь Водопьянов, театральный критик Жанна Зарецкая и другие.