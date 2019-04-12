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Константин Эрнст, Семен Альтов и другие гости открытия выставки «Три петербургские коллекции»

Русский музей впервые в своей истории показал работы из современных частных собраний — семей Палеевых, Березовских и Наумовых. Выставка «Три петербургские коллекции» разместилась в органичном для нее пространстве, напоминающем соседствующие профессорские квартиры.

Коллекция Палеевых, по желанию наследников не менявшаяся с 1960-х, воплощает историю ленинградского собирательства. Березовские и Наумовы — коллекционеры нового поколения, концентрирующие свое внимание на художниках XX века. Их павильоны в Корпусе Бенуа заняли полотна Ильи Репина, Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Ивана Васнецова и другие редкие артефакты в собраниях Петербурга. Кроме того, Наумовы хранят литографии с видами города, батальными сценами и портретами царской семьи, а все значимые события жизни России — в медалях.

Увидеть жемчужины русского искусства пришли медиаменеджер Константин Эрнст, писатель Семен Альтов, галерист Михаил Сасонко и другие.

  • Елена Зубрева, Игорь Калязин

  • Игорь Суханов

  • Ильдар Галеев, Ольга Галеева

  • Вера Рейхет

  • Леонтий Касаткин, Александра Генералова

  • Анатолий Белкин

  • Владимир Лебедев

  • Павел Герасименко

  • Вероника Паршина, Артемий Фахрутдинов 

  • Станислав Ершов

Фотограф: Михаил Вильчук

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Автор: Leo Kasatkin
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