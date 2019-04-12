Константин Эрнст, Семен Альтов и другие гости открытия выставки «Три петербургские коллекции»
Русский музей впервые в своей истории показал работы из современных частных собраний — семей Палеевых, Березовских и Наумовых. Выставка «Три петербургские коллекции» разместилась в органичном для нее пространстве, напоминающем соседствующие профессорские квартиры.
Коллекция Палеевых, по желанию наследников не менявшаяся с 1960-х, воплощает историю ленинградского собирательства. Березовские и Наумовы — коллекционеры нового поколения, концентрирующие свое внимание на художниках XX века. Их павильоны в Корпусе Бенуа заняли полотна Ильи Репина, Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Ивана Васнецова и другие редкие артефакты в собраниях Петербурга. Кроме того, Наумовы хранят литографии с видами города, батальными сценами и портретами царской семьи, а все значимые события жизни России — в медалях.
Увидеть жемчужины русского искусства пришли медиаменеджер Константин Эрнст, писатель Семен Альтов, галерист Михаил Сасонко и другие.
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Кристина Березовская, Константин Эрнст
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Ирина Степанова, Кирилл Наумов
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Владимир Березовский
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Юлия Наумова
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Владимир Палеев
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Марк Полтимор, Николас Ильин
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Ольга Тобрелутс, Мария Котляр
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Дэвид Уилкинсон, Анна Наумова
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Константин Крутильников
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Екатерина Андреева, Геннадий Плискин
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Лариса Альтова
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Олег Котельников
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Тамаз Манашеров, Ивета Манашерова
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Елена Зубрева, Игорь Калязин
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Игорь Суханов
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Ильдар Галеев, Ольга Галеева
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Вера Рейхет
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Леонтий Касаткин, Александра Генералова
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Владимир Лебедев
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Павел Герасименко
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Вероника Паршина, Артемий Фахрутдинов
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Станислав Ершов
Фотограф: Михаил Вильчук
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