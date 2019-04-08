Grand Opening Party в ресторане Puff

Создатели Liberte Cafe представили новый блокбастер — спикизи-пространство Puff. Заведение делает ставку на расширенную винную карту, а гастрономической парой к биодинамике предлагает коллекционные образцы паназиатской, перуанской и европейской кухонь.

Ресторан обещает собрать собственный музыкальный лейбл из главных героев российского клубного движения. На вечеринке в честь открытия лайн-ап уже испытал танцпол на прочность: свои сеты отыграли амбассадор солнечного диско София Родина, светский диджей Дарья Малыгина, резидент русской bass-сцены Raumskaya и многие другие.