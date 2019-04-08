Grand Opening Party в ресторане Puff
Создатели Liberte Cafe представили новый блокбастер — спикизи-пространство Puff. Заведение делает ставку на расширенную винную карту, а гастрономической парой к биодинамике предлагает коллекционные образцы паназиатской, перуанской и европейской кухонь.
Ресторан обещает собрать собственный музыкальный лейбл из главных героев российского клубного движения. На вечеринке в честь открытия лайн-ап уже испытал танцпол на прочность: свои сеты отыграли амбассадор солнечного диско София Родина, светский диджей Дарья Малыгина, резидент русской bass-сцены Raumskaya и многие другие.
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Полина Курзаева, Наталья Кузьмичева
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Анастасия Шанцева, Ольга Пожарицкая
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Наталья Олина, Дмитрий Гуров
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Мария Матюшева, Анна Матюшева
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Лаки Ийнбор, Игорь Журавлев
Фотограф: Софья Петина
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