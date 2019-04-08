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Grand Opening Party в ресторане Puff

Создатели Liberte Cafe представили новый блокбастер — спикизи-пространство Puff. Заведение делает ставку на расширенную винную карту, а гастрономической парой к биодинамике предлагает коллекционные образцы паназиатской, перуанской и европейской кухонь.

Ресторан обещает собрать собственный музыкальный лейбл из главных героев российского клубного движения. На вечеринке в честь открытия лайн-ап уже испытал танцпол на прочность: свои сеты отыграли амбассадор солнечного диско София Родина, светский диджей Дарья Малыгина, резидент русской bass-сцены Raumskaya и многие другие.

  • Никита Волков,  Елена Гуча

  • Светлана Мельникова

  • Полина Курзаева, Наталья Кузьмичева

  • Александра Беркович, Лина Божежьян

  • Кейт Кузнецова, Саша Амплитуда

  • Анастасия Шанцева, Ольга Пожарицкая

  • Алена Янковская, Анастасия Трифонова

  • Наталья Олина, Дмитрий Гуров

  • Мария Матюшева, Анна Матюшева

  • Лаки Ийнбор, Игорь Журавлев

  • Вольдемар Козлов, Евгения Козлова

  • Валерия Водяненко, Дарья Могилевцева, Виктория Селезень

  • Кристина Введенская, Игорь Дроздов, Алевтина Дроздова

  • Надежда Демьяненко, Евгений Панасюк

  • Мария Тункара, Александр Васильченко

  • Алена Носкова

  • Анастасия Шепелевич, Анастасия Арсеник

  • Анна Попова, Анна Калинина

  • Сергей Руднов, Андрей Зубенко

  • Виктория Космо, Валерия Иванова, Елена Яковлева

  • Светлана Красносельская , Анна Арефьева

  • Екатерина Булдакова, Яна Попова, Елизавета Танцова

  • Анастасия Арефьева

  • Дарья Боброва, Клавдия Гончарова

  • Владислава Верняева, Владислав Колбасенко, Кристина Колбасенко

  • Мария Конькова

  • Екатерина Зоркина

  • Анастасия Корнилова

Фотограф: Софья Петина

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Автор: Leo Kasatkin
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